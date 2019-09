Maxi López se reencontró con sus hijos y la abogada de Wanda Nara lo criticó: “Le importa tres pepinos si los chicos comen”

Pasaron varios meses de distancia entre Maxi López y sus hijos, que comparte con su ex Wanda Nara. Este lunes, el jugador finalmente se reencontró con Valentino, Constantino y Benedicto. Compartió el tierno momento en su cuenta de Instagram. En la descripción de la imagen, donde se encuentra rodeado por los chicos, escribió: “Que nada ni nadie rompa esto tan hermoso que tenemos nosotros 4, porque es lo más sagrado que hay para mi. Los amo”.

Aunque esta reunión parece ser un indicio de que disminuyó la tensión entre Wanda Nara y Maxi López, la abogada de la modelo recordó que el futbolista no es un padre presente. Además, debe la cuota alimentaria que fue fijada en el divorcio de la pareja. La modelo se encargó de recordarlo públicamente a través de su abogada.

“Era él el que no iba a verlos o el que no pagaba los pasajes para que los chicos fueran a Brasil cuando estaba ahí. Los hijos siempre estuvieron en el mismo lugar para compartir con el padre. Incluso hasta telefónicamente, cosa que nunca hizo”, contó la abogada Ana Rosenfeld sobre el lazo entre Maxi López y sus hijos. “A él hace diez meses que le importa tres pepinos si los chicos comen o no comen, pero en ese sentido para Wanda esa cuestión va por lo económico y para eso trabajo yo”.

Anteriormente, el ex de Wanda Nara expresó: “Si voy a ver a los chicos tengo que hablar con la madre, pero el diálogo se cortó por diferentes situaciones. A veces, cuando iba a verlos, viajaban o llegaba a la casa y no me abrían la puerta. El único momento en el que podía encontrarlos era si llegaba desde otra ciudad al colegio y los pasaba a buscar por ahí para tener un tiempo con ellos. En los últimos años que estuve viviendo en Italia los vi muy poco”.