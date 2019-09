Topless censurado: la foto de Marian Farjat que Instagram le eliminó

Marian Farjat, la ex participante de Gran Hermano, está de gira por Europa y publicó una foto que generó la censura de Instagram. Conocé que tipo de foto era y por qué se la eliminaron.

Marian Farjat está de festejo en la isla más fiestera del Mediterráneo, es decir, Ibiza. Desde allí, la ex participante de Gran Hermano comparte postales y hasta ya generó polémicas con una de sus salidas nocturnas. Desde que dejó Argentina y se instaló en el viejo continente, las publicaciones de la influencer van en aumento respecto a sus likes.

Su primer destino fue España, donde vía historias mostró varios de sus recorridos además de las fotos que dejó colgadas en su feed. Luego paseó por Portugal donde conoció las calles de Lisboa y las postales no faltaron. Sin embargo, el recorrido ahora la tiene en Ibiza, el ícono de la diversión mediterránea.

Desde el destino más fiestero y famoso, Marian Farjat se encontró con otra ex Gran Hermano, Romina Malaspina. Juntas conquistaron las redes con varios videos subidos de tono y mucha exhibición. Estuvieron junto a otra Influencer local llamada Fashion Booty Girl y rompieron la disco más conocida del lugar: Pacha.

Esa noche, comenzó a jugar con el borde de la censura al lucir un conjunto por demás provocativo. Consistía en un vestido de red que llevaba una malla supercavada por abajo, que dejaba en evidencia muchísima piel que para las normas de Instagram puede llegar a ser sancionado. Sin embargo, safó.

Y aunque de look nocturno se salvó, lo mismo no ocurrió con una foto desde una lancha y al desnudo de Marian Farjat. Desde el suelo hizo un topless que dejó ver sus senos y fue censurada por no cumplir con las normas respecto a los “desnudos y actividad sexual”. Según la norma comunitaria, puede infringirse cuando: “fotos, videos y determinado contenido digital que muestren actos sexuales, genitales, primeros planos de nalgas totalmente al descubierto […] y algunas fotos de pezones femeninos”