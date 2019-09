Expectativas de empleo: el 82% de las empresas no planea contratar personal en los próximos meses

El 82% de las empresas no planea nuevas contrataciones de personal durante los últimos tres meses de año. Según un relevamiento privado realizado por la consultora Manpower, las expectativas netas de empleo para la última parte del año alcanzaron un número mejor que el trimestre anterior, pero sin evaluar aun el impacto de los resultados de las elecciones primarias de agosto (PASO).

A través de una encuesta realizada entre más de 800 empleadores, la consultora midió la expectativa neta de empleo (ENE), que se obtiene al tomar el porcentaje de empleadores que espera aumentar sus dotaciones y restarle el porcentaje que espera una disminución durante el próximo trimestre. El resultado para los últimos tres meses del año fue una expectativa de 3%, una mejora de dos puntos porcentuales con respecto al mes anterior y de un punto en la comparación interanual.

De las empresas argentinas encuestadas, el 82% no espera realizar cambios en sus dotaciones de personal, el 4% no sabe si los realizará, el 8% planea aumentar sus nóminas, y el 6% disminuirlas. El relevamiento se hizo en los días previos a las elecciones primarias de agosto.



"Las expectativas antes de las PASO daban positivo y venía mejorando. Ahora observamos que aquellas empresas que venían con alguna expectativa hacia la baja, como en el sector construcción o manufactura, siguen en en esa misma tesitura. No vemos que haya reacciones o modificaciones rápidas por el resultado electoral", explicó Fernando Podestá, director Comercial y de Operaciones de ManpowerGroup Argentina.

"Las empresas esperaban una diferencia más cercana entre los dos candidatos, lo que ha desorientado a varios pero no vemos que aun hayan tomado acciones específicas en uno u otro sentido. Las expectativas de 2 o 3 puntos porcentuales siguen siendo muy moderadas, con lo cual no vemos ningún cambio fuerte a partir de las PASO", agregó.

"La encuesta revela las expectativas por parte de los empleadores al momento de ser consultados, teniendo en cuenta ese contexto y que por lo tanto, los planes de nuevas contrataciones podrían cambiar para el último trimestre de 2019", advirtió.

Las intenciones de contratación más fuertes se registraron en la región de la Patagonia, con un 8%; seguida por Cuyo (5%), AMBA (3%) y Pampeana (1%). Las expectativas más débiles se reportaron en las regiones del NEA (Noreste) y NOA (Noroeste), ambas con una caída de 1%.

Con todo, en seis de los nueve sectores industriales, los empleadores encuestados planean aumentar sus dotaciones durante el último trimestre del 2019. Las expectativas más fuertes son reportadas por el sector de finanzas, seguros y bienes raíces, con una expectativa neta de 13%, seguido de transporte y servicios públicos, con 8%; comercio mayorista y minorista y agricultura y pesca, ambos con 6%.

Por el contrario, manufacturas reportó una expectativa negativa de -4% (una disminución de cinco puntos), minería y extracción, de -6% y construcción de -9%, las intenciones más débiles de la encuesta.

"Agricultura, pesca, servicios y y transporte son un poco los que van hacia adelante. En tecnología siguen habiendo posiciones vacantes para programadores, no vemos ningún cambio estructural, más allá de la coyuntura. En el sector de petróleo y gas, más asociado con Vaca Muerta, las expectativas son más a largo plazo, expectantes a lo que pase después de las elecciones", detalló Podestá.

Según la medición anual, durante 2019, el peor trimestre en cuanto a expectativas de empleo fue el primero (enero, febrero y marzo) que dio una caída de -4% y fue el peor de la serie, que se mide desde 2011. Luego, el segundo y el tercer trimestre habían mostrado una leve mejora, con porcentaje de 0 y 1% positivo. "El último trimestre fue el mejor número del año, veníamos con un cambio de tendencia", indicó el directivo de la consultora.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Ximena Casas