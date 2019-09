La fuerte crítica de José Luis Gioja al Gobierno: “Pareciera que Macri está en bolas”

El presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, cargó con munición gruesa contra las políticas económicas del Gobierno, insistió con la emergencia alimentaria y apuntó a Mauricio Macri por relativizar el resultado de las PASO. "Pareciera que está en bolas, no sé si no lee los diarios o no le cuentan", disparó.

Gioja cree que el 11 de agosto el mensaje fue claro para el Gobierno. "El pueblo argentino les prendió la luz, les dijo 'basta de cuentos y globitos. Necesitamos soluciones'", aseguró en declaraciones a FM La Patriada.

Luego, amplió: "Pareciera que (Macri) está en bolas, no sé si no lee los diarios, no le cuentan o le hacen un diario especial. Debe ser una fantasía para darse manija. Las PASO existieron y no les gustó el resultado. El propio Presidente castigó a la gente por no haberlo votado. Son reacciones muy primitivas, que nada tienen que ver con alguien que sabe de política".

La semana pasada, luego de un acto en Córdoba, Macri había afirmado que la elección "no sucedió", en referencia a que, más allá de las PASO, los comicios que definirán las nuevas autoridades son los generales del 27 de octubre.

Sobre la situación económica, el dirigente peronista reclamó que el Gobierno avance en la emergencia alimentaria: "Estamos poniendo en eje lo que dice nuestro pueblo, los movimientos sociales, el movimiento obrero, la Iglesia, algunos gobernadores... Hay un capricho en este Gobierno de no querer avanzar. Incluso con la emergencia social pueden usar instrumentos para que el corazón les empiece a andar de vuelta, parece que tienen una piedra, no un corazón".

Además, Gioja también cree necesario llegar a un pacto social con todos los actores. "Es posible, hay que tener mucha autoridad política y nuestros candidatos la tienen. Estamos en condiciones de poner de pie el país".

No obstante, pidió que Macri termine su mandato: "El Presidente tiene que gobernar y después ser candidato. Y nosotros, con la prudencia y firmeza de nuestros candidatos, tenemos que seguir en esta campaña".

"Tenemos una propuesta distinta y hay otro país posible. No todo pasa por endeudamiento y ajuste", cerró.

Con información de www.clarin.com