Alberto Fernández, sobre el “reperfilamiento” de la deuda: “Hicieron exactamente lo que decía que debíamos hacer”

El candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó que las medidas económicas anunciadas días atrás por el Gobierno son "exactamente lo que debíamos hacer" ante el "imposible" cumplimiento de los compromisos financieros bajo los términos actuales.

"Mis dos reuniones con el Fondo Monetario Internacional fueron buenísimas. Quedé muy conforme. Nunca le hemos hablado al Fondo de no cumplir, sino de cumplir pero cambiando algunas cosas, porque sino se hacía imposible. Cuando uno planteaba esto, el Gobierno decía que estaba desestabilizando, pero finalmente es lo que termina haciendo con el reperfilamiento de la deuda. Hicieron exactamente lo que yo decía que debíamos hacer", planteó Fernández.

En diálogo con radio Continental, el compañero de fórmula de Cristina Kirchner explicó que la complicada situación actual surgió "porque tenemos un Gobierno que cuando se encontró con déficit fiscal en pesos se le ocurrió financiarlo en dólares y empezó a tomar deuda a troche y moche".

Y agregó: "Eso nos dejó a una situación de gran complejidad, porque la deuda es muy alta y es a pagar en un muy corto plazo. Eso es lo que hace difícil el cumplimiento. Era obvio eso y en el Fondo también lo saben, porque no es un ente caprichoso de funcionarios inexpertos. Los fondos de inversión también son conscientes, lo hablo con ellos".

Respecto de la fórmula para bajar la inflación, Fernández analizó: "Le propuse al Fondo investigar cuál es la causa. Llevamos cuatro años de restricción de la moneda y caída del consumo y la inflación se multiplicó por dos. Creo que hay una fuerte concentración en la producción láctea, de pan, cervezas, de alimentos en general... Hay que dar más oferta y revisar el tema de la comercialización, que en gran parte está en manos de grandes supermercados que marcan el precio a cobrar en negocios minoristas. Tal vez allí esté la causa".

Consultado sobre sus charlas con Mauricio Macri, Fernández dijo que "está claro" que tienen "visiones totalmente distintas del país" y que creen en "métodos de solución de los problemas del ciudadanos medio que no tienen nada que ver", pero que las mismas son en buenos términos.

"Tampoco hablo tanto, simplemente cuando él lo necesita. Sino no tengo mucho que hablar, porque yo solo puedo expresar lo que pienso, no tengo otro poder hoy en día. Cuando lo ha necesitado me ha escrito un WhatsApp y se lo he contestado enseguida; y cuando ha querido hablar, hablamos. Básicamente fue para comunicarme algunas decisiones que tomó", comentó.

A tono con su discurso de campaña, el ex jefe de Gabinete K aseguró que "la grieta la debemos cerrar entre todos". Y cerró: "Yo siempre he concebido a la política como un sistema de diálogo y no lo voy a cambiar. Es lo que siempre he querido y en lo que pienso. Estoy empeñados en que nos respetemos los argentinos. Ojalá los argentinos seamos capaces de fundar una sociedad donde nos respetemos. No podemos seguir viviendo como hemos vivido".

Con información de www.clarin.com