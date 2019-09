Creativa tuvo pérdidas totales, pero le va a dar pelea a la adversidad

La ciudad quedó paralizada el pasado sábado por la tarde, tras el inmenso incendio del local Creativa, sobre bulevar Lehmann al 296. Un fuego que tomó enormes dimensiones y que mostraba, de antemano, que las pérdidas de este comercio, dedicado a la ventas de todo tipo de elementos relacionados a la artística, iban a ser totales.

"El sábado por la tarde estaba en la carrera. Me llamaron y me dijeron que se estaba prendiendo fuego el negocio. Nunca pensé que podía tener la dimensión que tuvo. Me vine con la llave del local, me fui con la camioneta y me encontré con esta situación. Fue tremendo lo que nos pasó, en un rato, según el diagnóstico y la pericia de los bomberos, hubo un accidente eléctrico y después de 17 - 18 años de dejar la vida, horas de trabajo, nos quedamos sin nada", expresó Gabriel Stoffel, reconocido empresario de la ciudad y dueño de Creativa, con un tono muy sentimental.

Stoffel cuenta con un reconocido comercio en el PAER y siempre estuvo ligado al sector comercial. Además, estuvo ligado, fuertemente, a la dirigencia de Atlético de Rafaela, con otra comisión.

PASOS A SEGUIR

El dueño dijo que "el local estuvo en custodia por bomberos y por la policía, hubo una guardia de cenizas hasta el día siguiente y el domingo al mediodía terminó al pericia. Encontraron cuál fue el punto de origen y en principio, la teoría más fuerte, es que fue un accidente eléctrico", remarcó.

Stoffel contó también por Radio ADN, FM 97.9 de nuestra ciudad, que cuando dobló por el Bv Lehmann, a una cuadra del local, vio a muchas personas en la calle y que fue justamente ahí, en ese momento, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. "Yo estaba sacando la llave y cuando vi lo que pasaba me metí otra vez la llave en el bolsillo. Fue una impotencia desesperante, traté de mantener la calma, no quería agrandar la tragedia... Lamentablemente esto pasó y ahora estamos empezando a pensar en refundar la actividad. Si bien ha sido destructivo lo que pasó, el 100% de todo se lo llevaron las llamas. Estoy con fuerzas, tengo mucha gente que está dispuesta a apoyar y creo que somos mucho más como equipo que todo lo que se quemó", expresó.

A modo de cierre, confirmó que "las pérdidas fueron totales y cuantificadas ni quiero hacer la cuenta porque no hay seguro que lo pague. Tenemos un seguro, gracias a Dios, que nos va a acompañar, pero frente a este contexto es una Bayaspirina. Algo es algo, pero depende de nosotros 100%", dijo algo animado.

En tanto, destacó que "el seguro es un atenuante que nos resuelve un pedacito del problema. Me estoy ocupando de lo que puedo ahora. Hay mucha gente que depende de este negocio y por eso me tengo que poner de pie. Además, todas las actividades comerciales tienen pasivos y los pasivos en algún momento hay que afrontarlos. Yo ya pasé por esta situación. Un tiempo todo el mundo entiende, te acompaña y demás. Una vez que pasa la tormenta, la gente quiere cobrar, los proveedores también, los clientes quieren sus trabajos, etc. Entonces, frente a este escenario hay que poner la cabeza en calma, no agrandar el problema, rodearnos de afectos y la vamos a pechar. Somos mucho más de la mercadería que se quemó", mencionó.

El local donde funcionaba Creativa era alquilado y Stoffel tuvo elogiosas palabras para la familia que durante 18 años acompañó este proyecto: "obviamente dentro de las cosas que tengo que pensar, es reconstruir el edificio, volverlo a poner en valor y como estaba. Es otra de las preocupaciones que tengo. Es complejo el tema", dijo.

Sobre el final de la nota manifestó que "hoy no hay que tomar decisiones en caliente y tenemos algunos plantes para seguir adelante con esto y seguramente algunos temas vamos a activar. Si hay que no voy a hacer es quedarme de brazos cruzados", cerró.

Fuente: La Opinión