Miguel Ángel Pichetto quiere debatir con Cristina Kirchner: presentará un proyecto para que habiliten la instancia entre candidatos a vice

El candidato de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, presentará este miércoles un proyecto ante la Cámara Electoral para que se habilite una instancia de debate público entre los postulantes a vicepresidente, lo que lo podría dejar cara a cara con la ex presidenta y candidata a vice por el Frente de Todos, Cristina Kirchner.

Así lo manifestó el propio senador peronista en su cuenta de Twitter, donde indicó este jueves presentará "en la Cámara Electoral una nota solicitando se habilite el debate público preelectoral entre los candidatos a Vicepresidente".

"Todo régimen representativo y democrático debe otorgar la oportunidad de exponer ideas y proyectos ante la ciudadanía", añadió el dirigente, quien ya había manifestado este lunes su intención de debatir con la ex mandataria.

En una entrevista en el canal de noticias TN, Pichetto había anticipado que le gustaría debatir con Cristina: "Yo no tengo problemas en debatir con ella, me gustaría", dijo y luego agregó: "En países como Estados Unidos los vicepresidentes debaten. Estaría muy bien, y no sólo con ella, sino también con el resto de los candidatos".

En la misma sintonía, la senadora nacional de Cambiemos Silvia Elías de Pérez presentó este martes un proyecto de ley para que los candidatos a vicepresidente de la Nación estén obligados a participar de un debate previo a las elecciones generales, de la misma manera que los candidatos a presidente.

"Considero importante dar un paso más y establecer también la obligatoriedad de los compañeros de fórmula, quienes además ocupan el primer lugar en la sucesión presidencial y, en muchos casos, quedan a cargo de los destinos del país por períodos cortos de tiempo, en los que el presidente debe viajar", dijo.

Para la senadora, "quien resulte electo estará al frente de uno de los tres poderes del Estado y su rol no debe seguir siendo soslayado. El solo hecho de reconocer su potencial función de poder llegar a ser presidente, obliga a que se exijan las mismas condiciones a los candidatos a este cargo que las que se requieren para la Presidencia", añadió.

