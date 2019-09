Alberto Fernández se reunió con la UIA y la CGT y habló de “primer paso” hacia el Pacto Social

"Un día vamos a recordar que acá dimos el primer paso". Alberto Fernandez tiró la frase como si sembrara una efeméride política de lo que vendrá: que en Tucumán, el 11 de septiembre de 2019, se empezó a cincelar el "Pacto Social" que juzga imprescindible.

Lo dijo junto a Miguel Acevedo, el presidente de la UIA , y a Hector Daer, uno de los jefes de la CGT, en una mesa larga mixturada de gobernadores, empresarios y dirigentes. En el dialecto Fernandez: "Los que producen, los que trabajan y los que conducen el Estado".

Entrenó, en una cumbre que montó el gobernador Juan Manzur y se realizó en el Salón Blanco de la gobernación tucumana, lo que en el albertismo llaman "un método": ronda de charlas con sectores para soldar un pacto social.

Así funcionó en la charla a puertas cerradas de Fernández con los industriales y los sindicalistas: hubo mensajes y gestos pero, según reconstruyó Clarín, no se hicieron planteos específicos sobre medidas o puntos de acuerdo:

Ni Fernández, ni Manzur, ni Acevedo ni Daer, los cuatro que hablaron, se refirieron al acuerdo de 180 días para congelar precios, salarios y despidos, que bosqueja a modo de ensayo el equipo del candidato del Frente de Todos.

Fue, como dijo Fernández, un "primer paso" para el diálogo. Acevedo, que el martes se reunió una hora con Fernández, exploró el mismo eje: elogió los gestos y los contactos y sintetizó en que "de eso se trata el consenso".

El jefe de la UIA protagonizó un blooper: cuando le pasaron el micrófono agradeció la invitación de Manzur y le dio las gracias al "presidente, candidato".

-Casi digo un furcio y digo presidente electo -se disculpó, entre risas, el jefe de la UIA.

Anfitrión en la celebración por los 50 años de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), Acevedo recordó que el sector no tiene "mucho que celebrar" y apuntó que en el interior del país "se ve lo que está pasando mucho más que en Buenos Aires".

Observó, luego, que en la mesa estaba Verónica Magario, intendente de La Matanza, y hizo una salvedad sobre la situación en el conurbano. Y habló de "pensar en el futuro y empezar a construir el futuro, con confianza, con un café de por medio".

Pareció, eso último, un guiño a Fernández que patentó el café como ritual del diálogo.

Manzur, que juntó en la provincia a los gobernadores Sergio Uñac (San Juan), Lucía Corpacci (Catamarca), al electo de Misiones Oscar Herrera Ahuad y al vice de Santiago, José Neder, quedó como el artífice del episodio germinal del Pacto Social.

Estuvieron, además, Sergio Massa, Eduardo "Wado" De Pedro, el empresario Víctor Fera y el banquero Jorge Brito.

Sobre esas presencias, algunas cruzadas por la casualidad, el scrum del FdT planteó los próximos pasos: programar reuniones con otros sectores productivos, como el comercio y la banca, con centrales obreras que no son CGT y con movimientos sociales.

A su lado, tejen una hoja de ruta: sistematizar mesas de diálogo con el propósito, post 10 de diciembre, de enviar un proyecto al Congreso para que el acuerdo tenga soporte en una ley que fije mecanismos y pautas.

Fernández no dijo, en las charlas privadas, nada de eso en parte porque respetó que Acevedo, en particular, no podía aparecer atado casi en show de campaña a un candidato.

Igual, lo elogió: "Con Miguel hablamos el mismo idioma", dijo, y agregó que "si queremos cuidar el futuro, vamos a tener que ponernos de acuerdo entre todos porque estamos muy mal".

Fernández, que se define como un porteño que salió federal, expone una posición sobre lo que viene: dice que avanzará con un "verdadero federalismo" y que, por eso, se presenta como el gobierno de "un presidente y 24 gobernadores".

Daer, en clave, "Pacto Social" mandó mensajes al mundo empresario: "Los trabajadores queremos sentarnos con todos los sectores. Estamos convencidos de que el poder político que viene nos va a marcar horizontes".

Antes de la reunión en el salón Blanco, Fernández, Manzur, Massa, Acevedo y Daer, junto a industriales y dirigentes, tuvieron una charla en el despacho del gobernador, más chica y distendida.

