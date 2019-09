J Balvin habló de su problema de salud y contó cómo lucha contra la ansiedad

J Balvin demostró en las redes sociales que no todo en su vida son escenarios, reflectores y premios. El cantante colombiano compartió un desgarrador video en su cuenta de Instagram donde reveló un trastorno de salud que sufre hace años y lucha día a día contra el: la ansiedad. Se solidarizó con todos aquellos que también la sufren y dio consejos para tratarla.

“Yo sufro de ansiedad y trato de contrarrestarla de muchas maneras. Por medio de un psiquiatra, de la meditación, del deporte. Hay mucha gente por allá afuera que es ansiosa y no lo sabe”, contó J Balvin al inicio del clip. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que la publicación fue muy importante ya que el trastorno de ansiedad es la segunda enfermedad mental más recurrente, después de la depresión.

“¡Buenos días , buenos días , buenos días! ¿Ansiedad ? ¿A mi me pasa , les ha pasado ? ¿O no saben que es ? El trastorno de ansiedad generalizada se desarrolla lentamente, y suele comenzar durante la adolescencia o la adultez temprana. Las personas con este trastorno pueden: Preocuparse demasiado por las cosas cotidianas. Tener problemas para controlar sus preocupaciones o sentimientos de nerviosismo. BUSQUEN AYUDA PROFESIONAL , LOS PSIQUIATRAS NO SON PA LOCOS , MAS LOCOS NO SALIR DE ESTO”, fue el escrito de J Balvin junto al conmovedor video.

La ola de comentarios de parte de sus fanáticos expresándole fuerza y ánimos no tardó en llegar. Muchos también se identificaron con el video y le agradecieron que haya compartido que padece la enfermedad ya que es muy frecuente y atormenta a todos los que la sufren. “Yo lo sé, es lo peor que te puede pasar. Fuerza”, “¡Te queremos! Fuerza!”, “Tu cura es la música maravillosa que hacés” o “Ojalá Dios te ayude” fueron algunos.