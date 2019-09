El furor por el dólar "rulo" obligó al Banco Central a limitar las operaciones

Hoy el Banco Central publicará una norma que busca limitar la especulación con el llamado dólar "rulo". Para eso tomará una medida similar a la que regía durante el cepo cambiario entre 2012 y 2015: los inversores estarán obligados a mantener en cartera los dólares comprados para esta operación por cinco días hábiles. De esta manera correrán un riesgo de variación en la cotización que desalentará la maniobras tal como se venían haciendo hasta hoy, algo que finalmente termina impactando en las reservas.

La medida, además, podría ser complementada por otras resoluciones de la Comisión Nacional de Valores.

Las plataformas on line que se inauguraron en los últimos 12 meses no dieron abasto. Casi de la noche a la mañana se despertó un furor por realizar transacciones financieras y bursátiles en la Argentina, pero no tuvo nada que ver con una ola de confianza en los activos locales. En realidad, todo pasa por aprovechar lo más rápido posible las rápidas ganancias que ofrece el arbitraje que los operadores denominan dólar "rulo" y que permite ganar un 7% directo en cuestión de minutos y casi sin tomar riesgos.



Bancos digitales y sociedades de Bolsa que desarrollaron sitios que permiten abrir una cuenta a través del teléfono celular se vieron prácticamente colapsados. Con una selfie y escaneando el documento es posible abrir una cuenta comitente en no más de 15 minutos y comenzar a operar tanto en el mercado cambiario como también en la compraventa de bonos y acciones.

Hasta hoy, para hacer el famoso "rulo" sólo hay que comprar dólares desde una cuenta y luego utilizar esos dólares para comprar bonos que operan en moneda dura. Luego ese bono se vende pero en su versión en pesos y ese dinero se termina acreditando nuevamente en la cuenta del inversor. Arrancando con $50.000 es posible conseguir unos $3.500 de ganancia en media hora. Y luego se puede repetir esa operación varias veces al día, de ahí el nombre de "rulo", una suerte de calesita de la felicidad financiera.



Fue tal la cantidad de operaciones canalizadas que el martes colapsó el BYMA, el mercado por donde se canalizan las transacciones. "El volumen que manejamos diariamente se multiplicó por ocho en la última semana, fue una locura total. Pero además, hubo más de 50.000 operaciones con el Bonar 2024, cuando lo normal era que se registraran unas 7.000 transacciones diarias".

El Bonar 2024 es el bono predilecto para hacer el "rulo", por dos características básicas: tiene mucha liquidez y opera tanto en pesos como en dólares, por lo que aplica a la perfección.



Las principales agencias de Bolsa que tienen muy aceitada la operación digital tanto para la compra de dólares como para la de bonos decidieron ayer imponer limitaciones por cliente. Se trato de una autoimposición para evitar nuevos colapsos técnicos. Una de las más importantes del mercado local dispuso que cada cliente puede realizar un máximo de tres compras de dólares por día. Es decir que podría dar la vuelta sólo esa cantidad de veces. Otras optaron por límites más laxos, permitiendo hasta cinco veces.

Ahora, algunos días después del anuncio del control cambiario, la norma llevará la rúbrica del Banco Central.

Fuente: Infobae