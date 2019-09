VERGÜENZA: MEDIA SANCIÓN A LA EMERGENCIA ALIMENTARIA EN EL PAÍS QUE ALIMENTA AL MUNDO

La Cámara de Diputados aprobó hoy en general por 222 votos el proyecto que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria y establece un incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.

Las bancadas del oficialismo y la oposición acordaron una sesión corta y con bajos niveles de confrontación. El quórum para iniciar la discusión se consiguió pasadas las 12 con la presencia de los representantes de todos los sectores políticos.

El proyecto, que fue impulsado por diputados que integran el Frente de Todos, el bloque Justicialista y bancadas provinciales y que cuenta con el apoyo de Cambiemos, propone un aumento del 50% de las partidas presupuestarias vigentes para políticas públicas de alimentación y nutrición.

Al inicio de la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, indicó que se llegó a un acuerdo entre todos los jefes de bloque y "se resolvió que (la sesión) sea lo más breve posible dada la sensibilidad del tema".

En este sentido, el titular del cuerpo legislativo explicó que "se acordó que hablará un diputado por bloque" con cinco minutos cada uno y que se dejaron de lado los homenajes y planteos de cuestiones de privilegio.

Una vez comenzado el debate, el diputado de Cambiemos Héctor "Toty" Flores destacó la decisión de "acompañar a la gente que está sufriendo", pero advirtió que la emergencia alimentaria se mantiene a lo largo de distintos gobiernos.

"Hoy tenemos que ser sensibles a este planteo que hace la oposición, pero también tenemos que decir que es necesario empezar a pensar cómo salimos de esta situación, porque hubo emergencia social cuando la economía no crecía pero también cuando crecía a tasas chinas y la soja estaba 600 dólares", afirmó.

Por su parte, el diputado del Frente para la Victoria Carlos Castagneto apuntó al Gobierno al señalar que tendría que haber sido "una decisión política incrementar las partidas presupuestarias del Ministerio de Desarrollo Social y Salud". "Llegamos acá porque el Gobierno no quiere tomar la decisión. Este proyecto es por eso, porque no quiere ver una realidad que la Argentina está pasando",agregó el ex secretario de Coordinación y Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo Social durante el kirchnerismo.

A su turno, Daniel Arroyo, del bloque Red por Argentina, sostuvo que la aprobación de este proyecto de emergencia "es un acto administrativo que ayuda en el medio de una crisis a acelerar la licitación de alimentos, lograr que haya más atención alimentaria".

"Vamos a probar una ley que es lo que hoy, como mínimo, necesita este país", manifestó el diputado del bloque encabezado por Felipe Solá.







Con información de La Prensa