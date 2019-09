Alberto Fernández: "El FMI tiene que asumir los resultados y las consecuencias de lo que está pasando"

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, volvió a cuestionar al Fondo Monetario Internacional durante una entrevista televisiva. "Cuando digo que el Fondo es responsable de lo que ha pasado, es porque realmente es lo que creo", indicó.

En esa línea, se explayó: "¿Eso quiere decir que no le voy le voy a pagar al Fondo? No, no quiere decir eso. Quiere decir que el Fondo tiene que asumir estos resultados y estas consecuencias".

Luego, agregó: "Cuando me apuran para que veamos de reperfilar la deuda, me pregunto si detrás de eso no hay un apuro de los acreedores privados para que el Fondo no venga con exigencias que los perjudiquen a ellos".

En una entrevista con C5N, Fernández se refirió al rol que ocupa desde que ganó las PASO por un amplio margen y sus movimientos similares al de un presidente electo. "No me siento haciendo equilibrio. Siempre digo lo que pienso. A veces eso me traerá problemas. Pero he sido así toda mi vida y quiero seguir siendo igual", explicó.

El dirigente peronista dijo que Maurici Macri "es un presidente al que le cueste entender que la causa del problema es él" y aseguró que "el mundo" ha entendido "que el Presidente es el problema".

"He hablado con presidentes, con empresarios, con el campo, con inversionistas y con fondos de inversión. Todos saben que Macri es el problema. Al que le cuesta entenderlo es a Macri", afirmó.

Fernández resaltó que el "mayor problema que nos deja este gobierno es el goteo de reservas" que "desfinancia a la Argentina". "Cuando hablé con el Presidente le dije que lo único que me preocupaba era poder mantener la mayor cantidad de reservas para hacer frente a los compromisos que ellos asumieron. Y la caída de reservas desde las PASO hasta acá es terrible", sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, el candidato de la oposición se refirió a la política internacional y resaltó la importancia que tiene que Estados Unidos haya aprobado un préstamos por más de 600 millones de dólares para inversiones privadas en el yacimiento de Vaca Muerta.

"Es una muestra de que Estados Unidos está mirando más allá del 10 de diciembre", indicó Fernández, al tiempo que reconoció que la noticia la recibió de parte del Embajador norteamericano en la Argentina, Edward Prado, quien se lo comunicó vía Whatsapp.

El ex jefe de Gabinete contó que tiene pensado reunirse con el embajador ya que el diálogo por mensajes se dio mientras él estaba de gira por España. En ese sentido, insistió en que el gobierno norteamericano está mirando el desarrollo en el país más allá de la fecha en la que culmina el mandato de Macri.

En otro tramo de la entrevista, Fernández apuntó contra el Consejo de la Magistratura y aseguró ese órgano judicial "está preparado para buscar jueces amigos del poder" y que "hay que revisar su funcionamiento".

"Necesitamos jueces dignos. Tenemos que acostumbrarnos a tener una justicia independiente. El sistema de selección de jueces no ha funcionado bien", aclaró.

Por otra parte, y en referencia al viaje que realizó a Tucumán, donde se reunió con el secretario general de la CGT, Héctor Daer, y el presidente de la Unión Industrial Argentina , Miguel Acevedo, Fernández dijo que "hay absoluta predisposición de ambos sectores para lograr un consenso" cuando comience su hipotético gobierno.

"Hay que hacer un acuerdo de precios y salarios, y que el Estado colabore. Va a hacer falta el esfuerzo de los que trabajan, de los que producen y del Estado. Todos buscando un consenso", cerró.

Con información de www.infobae.com