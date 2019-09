Entre el desconocimiento y la demagogia

En una sesión que duró 48 minutos, el proyecto que más debate generó fue el impulsado por el concejal Lisandro Mársico, respecto al pedido de citación para el 25 de septiembre, a las 9, al secretario de Gobierno, Dr. Eduardo López, para que brinde respuestas respecto de la aplicación de la ordenanza N° Nº 5006.

Dicha norma modifica la adhesión a la Ley de Tránsito Nacional, donde allí consta que se pueden retener las motos en el caso de que conductor y/o acompañante no tengan casco. El texto aprobado hace un año indicaba en su articulado, que el municipio, durante los primeros cinco (5) meses de entrada en vigencia de la presente Ordenanza, le proveería un casco reglamentario cuyo costo sería afrontado por el infractor; es decir, el Estado local debía comprar cascos y llevarlos a cada uno de los operativos. La ordenanza debía entrar en vigencia el 15 de enero de este año.

En la argumentación expresada en la sesión de este jueves, Mársico señaló: “el derecho a la información no funciona aquí, no funciona como debería funcionar, contestando la información dentro de los tiempos que establece la ordenanza y si después habría alguna demora más allá del mes, yo creo que ningún concejal tendría problemas en esperarlos y existiría ese intercambio de opiniones. Pero acá nunca me llamó a mi un funcionario de la cantidad de pedidos de informes que me deben para decirme que me están juntando la información y que espere. No hay que asustarse, se ponen nerviosos y no sé por qué, si es venir a decir lo que ya dijeron en el Consejo consultivo y lo que adelantaron por los medios de comunicación”.

La concejal Evangelina Garrappa inmediatamente pidió a la hora de votar justificar su voto y dijo: “estamos votando este proyecto sin haber existido ningún pedido de informe previo y hoy se está citando a un funcionario utilizando una herramienta como una minuta de comunicación, cuando en otras oportunidades hemos pedido a los secretarios que suban al Concejo y han venido sin problemas. No tengo en estos cuatro años casi que soy concejal, registro de que algún funcionario se haya negado a venir a brindar información, cuando se lo hemos pedido ya sea a través de un mail, por Whatsapp o cómo debe ser a través de una nota formal a través de presidencia”.

Por su parte los concejales de Cambiemos, excepto Hugo Menossi y Carina Visintini que no estuvieron presentes en la sesión, acompañaron el pedido de interpelación a Eduardo López presentado por Mársico.

“En estos días donde se ha hablado mucho de este tema públicamente, tranquilamente el funcionario en cuestión podría haberse propuesto venir. Ya pasaron muchos días desde que empezamos a trabajar esta minuta en comisión hasta hoy que lo estamos votando y tampoco se dio esa posibilidad. Creo importante poder tener información ya que venimos peleando siempre y reclamando, porque para los concejales opositores no es tan fácil acceder a cierta información como tal vez sí lo es para los concejales oficialistas”, expresó Leonardo Viotti.

En tanto Silvio Bonafede que también votó en contra de este proyecto, fue concreto a la hora de manifestar el porqué de su decisión: “hay una frase que dice que usemos menos tiempo para perder el tiempo, y realmente me parece un sin sentido esta minuta de comunicación. De acá al despacho del doctor López hay unos pocos escalones, por eso repito, usemos menos tiempo para perder el tiempo”.

La votación terminó con cuatro votos positivos, los de Marta Pascual, Alejandra Sagardoy, Leonardo Viotti y Lisandro Mársico y tres negativos, los de Jorge Muriel, Evangelina Garrappa y Jorge Muriel.

También en la sesión de este jueves se aprobó declarar de interés municipal el “Gran Zumbathón Color Parthy; un pedido de informes sobre las medidas de seguridad en el Cementerio Municipal, la declaración de interés municipal a las charlas organizadas por Padres TGD Y TEA y por último una minuta de comunicación sobre crear un ballet oficial inclusivo.

Respecto a estos dos temas que fueron aprobados por unanimidad y que tienen a la inclusión y a la discapacidad como protagonistas, también se generaron algunos contrapuntos.

Jorge Muriel pidió la palabra e hizo hincapié a los contratiempos y complicaciones que generó la última devaluación en el sector de la discapacidad y los recortes que hubo en ese sector de la población por parte del gobierno nacional.

Por su parte Marta Pascual salió al cruce hablando de que es importante contener a las personas más vulnerables y que atraviesan diferentes situaciones de discapacidad, “pero también debemos decir que en este país se dieron muchas pensiones a quienes no las necesitaban y hay que entender que la plata no alcanza”.

Finalmente en una breve sesión los cinco proyectos fueron aprobados.

Fuente: La Opinión