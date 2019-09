Internaron de urgencia a Oscar Martínez: “Pensé que me moría”

El actor Oscar Martínez estuvo presente en el lanzamiento de la película “Vivir dos veces”, que protagoniza junto a Inma Cuesta, Mafalda Carbonell, Nacho López y Aina Clotet y que filmó en el país ibérico a finales del año pasado.

El prestigioso actor argentino viajó junto a su mujer Marina Boresztein, para participar del estreno y de la promoción del filme. El problema fue que un tema de salud lo obligó a internarse de urgencia y terminó empañando el viaje.

Después de haber vivido ese episodio, el propio Oscar Martinez, contó lo sucedido: “Estoy bien. Pero me pegué un susto bárbaro… Estuve dos días internado por una crisis de vértigo severa. Se produjo por un virus o una inflamación del oído interno. Pero ya está superada. La verdad es que no quiero llevar alarma a la gente que me quiere en Argentina, pero fue un momento espantoso”, explicó.

El protagonista de “El ciudadano ilustre” reconoció que nunca había pasado por una situación semejante. “Es una experiencia horrible, fue lo peor que me pasó en la vida. Tengo una salud impecable y jamás estuve internado, ni viaje en ambulancias. Esta es la primera vez”, recordó el actor que afortunadamente ya está recuperado y en su casa.

Cuando le preguntaron cual fue el diagnóstico de los médicos, Oscar Martínez contó: “Esto que tuve se llama vértigo central o periférico. En mi caso fue periférico. Si hubiera sido central, habría sido más grave ya que eso hubiera sido un accidente cerebro vascular (ACV). Si es periférico puede ser provocado por la cervical, que alteró los otolitos del oído interno. Es espantoso, te gira todo el campo visual a una velocidad tremenda, como si fuera un carrusel”.

Para cerrar el tema, Oscar Martínez explicó lo rápido que fue diagnosticado en el nosocomio al cual fue trasladado de urgencia. “Ni bien llegué al hospital desestimaron hacerme una resonancia magnética. Los síntomas eran espantosos, pero los médicos enseguida me dijeron que no era algo de gravedad, y me explicaron lo del vértigo periférico”, relató.