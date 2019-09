Verónica Castro anunció su retiro tras 50 años de carrera: “Con todo mi amor, gracias por todo”

Hace unos días Verónica Castro quedó en el centro de la polémica luego de que la presentadora mexicana Yolanda Andrade afirmara que ambas se habían casado en secreto hace unos años en Amsterdam. “Verónica debe tranquilizarse, porque la verdad la tengo yo, la tengo en video, en fotos, la tengo en mi alma, en mi corazón, en mi cabeza”, dijo, intentando bajar un poco el tono.

Sin embargo, el escándalo no hizo más que crecer, al punto que este jueves la actriz anunció sorpresivamente su retiro. En su cuenta de Instagram subió el fragmento de la canción “Alguna vez”, escrita por su hijo, junto con un mensaje: “Así es mi Cris, y quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento que me merece tanto respeto a este público infinito que me ha dado tanto, que me ha regalado sus frases, su tiempo, su cariño”, escribió.

Y agregó: “Que elegí hoy, que es el día de mi santa madre María de Guadalupe y en su nombre les digo adiós. La vida ha cambiado mucho pero yo no puedo con la agresión y el escarnio. Y digo adiós a lo que tanto amé: mi profesión por 53 años. Entregué mi vida. Con todo mi amor, gracias por todo pero estoy agotada de tanto mal y, como lo vengo diciendo hace ya muchos años, quiero mi paz. DLB”.

El posteo de Verónica Castro tuvo más de 85.000 reproducciones y sumó cientos de comentarios de sus seguidores, que quedaron shockeados ante la noticia. “Qué triste, pero si pensás que es lo mejor, adelante”, “Pensalo bien” o “Mucha suerte en tu nueva etapa”, fueron algunas de las reacciones.