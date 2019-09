Lionel Messi reveló por qué su hijo Mateo se enojó con él y le hizo un “reclamo”

Lionel Messi había dado su ultima entrevista exclusiva en la previa a la Copa América de Brasil, donde confesó una particular travesura de Mateo, su segundo hijo, y como suele pasar con el mejor jugador del mundo, la noticia se hizo viral rápidamente.

“El otro día jugamos en casa y la última que se mandó Mateo… Pateábamos y me decía ‘yo soy del Liverpool, yo soy del Liverpool’, que le ganó a ustedes. Por eso digo que no se da cuenta todavía. Entiende un poquito. Bah, con el Valencia también me cargaba: ¡Te ganó el Valencia, eh!”, había relatado Leo entre risas.

El tema es que después de esas declaraciones, a Mateo no le gustó nada esa anécdota que contó Lionel Messi y no dudó en reclamárselo: “Mateo se me enojó por lo que dije que era de otro equipo y que no era del Barcelona”, aseguró el diez de la selección y del Barcelona en una nota con Sport.

Además, también habló de su reacción luego de que se hiciera viral un video de Mateo en la tribuna del Barcelona: “Incluso cuando dijeron que gritaba el gol del Betis, era mentira. Fue una jugada nuestra que pegó en la red de atrás y se creyó que había sido gol. Gritó gol pero cuando lo veía también se quejaba diciendo que no era hincha del Betis, sino del Barsa. Empieza a entender cada vez más cuando perdemos, qué es perder y lo que significa para mí o para el equipo. A parte, no les gusta perder a nada. Son muy competitivos”.

Ademas, Lionel Messi sacó su lado más romántico para hablar de su relación con Antonela; “Sí, lo es todo para mí. Tenerla al lado me simplifica muchísimas cosas. Nos conocemos de hace mucho tiempo, me conoce a la perfección. Sabe cómo entrarme en cada momento, especialmente en los malos. Es una persona que prácticamente no tiene días malos, que siempre está de buen humor. Es una compañera espectacular”.