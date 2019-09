Rosendo Fraga: “En la Casa Blanca han cambiado la actitud respecto a la Argentina”

En el programa Animales Sueltos se generó un intenso debate sobre el futuro de la República Argentina en materia económica. Puntualmente, el disparador fue la visita que le hará el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, al Fondo Monetario Internacional en Washington, en la cual buscará que el desembolso de 5.400 millones de dólares se haga efectivo.

El analista político, Gustavo Marangoni fue el primero en opinar sobre la postura que está tomando la entidad financiera y dijo: “Evidentemente no saben qué va a pasar con el próximo Gobierno, esa es la incertidumbre, van a tener otros interlocutores y yo creo que están esperando a ver con quién tienen que hablar”. La falta de confianza en el Gobierno actual y el protagonismo que está ganando el Frente de Todos pone en duda el desembolso, ya que el poder, paulatinamente, está cambiando de manos.

Otro panelista del programa, Rosendo Fraga, se sumó al análisis y explicó que el FMI y la Casa Blanca ha cambiado de actitud respecto a la República Argentina. “Quien ha definido la política del Fondo Monetario en Argentina ha sido Trump y no estamos diciendo nada que no se sepa, Trump por razones políticas le dio a la Argentina un crédito excepciona. Lo que hoy no tenemos es el apoyo político que tenía Macri hasta el 11 de agosto”, advirtió el analista político.

“Estamos viendo un Trump retraído, porque el apoyo a Macri no era porque era amigo, dijo que hay que impedir el triunfo del kirchnerismo en la Argentina porque es el triunfo del populismo en la región”, explicó Rosendo Fraga. En este sentido, argumentó que el mandatario de Estados Unidos no encuentra diferencias entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

“Es todo lo mismo para ellos. Ahora hay voces y gente cercana a Alberto que esta desde hace semanas trabajando con personajes influyente de los mercados en Estados Unidos para que entiendan que Alberto no es Cristina. Nielsen es uno, Álvarez Agis es otro”, informó el panelista de Animales Sueltos. El candidato del Frente de Todos intenta generar consensos, ante su eventual elección como presidente, ya que la deuda que le dejará Mauricio Macri, deberá ser pagada en el próximo período de Gobierno.

“Para mí el tema número uno en la agenda de la política exterior del próximo Gobierno, es estados unidos, porque esto depende todo el tema del financiamiento externo. Hasta ahora no lo ha trabajado, ni lo ha trabajado nivel de contactos efectivos y menos en sus declaraciones y señales”, destacó Rosendo Fraga. La búsqueda de confianza será crucial en este período de tiempo.

El análisis se fue poniendo más fino y el panelista del programa explicó que la futura designación del embajador argentino en Estados Unidos demostrará la postura de Alberto Fernández, respecto a sus intenciones con el país norteamericano. “Si Alberto vuelve a designar como canciller de su Gobierno a alguien que ya fue canciller, como Taiana, y mantuvo una actitud equidistante con Estados Unidos es una idea, ahora, si elige a Jorge Argüello, que fue embajador, es otro el tono de esa designación”, concluyó.

