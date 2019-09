Media sanción en Diputados al proyecto de “Alcoholemia 0”

Determina que quien sea encontrado conduciendo con hasta 0,2 gramos de alcohol en sangre, no deberá pagar multa, pero no podrá seguir manejando

La ley de “alcoholemia cero” fue votada este jueves en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, que determina que quien sea encontrado conduciendo con hasta 0,2 gramos de alcohol en sangre, no deberá pagar multa, pero no podrá seguir manejando.

En diálogo con "Línea Abierta" (FM 101.3) el diputado, Fabián Palo Oliver, uno de los autores del proyecto, contó que "es un paso importante, hace dos años que estamos intentando que llegue al reciento, se trabajó en base a tres proyectos y la verdad estamos muy contentos porque es un paso adelante, en la Región Centro somos la única provincia que no tenemos alcohol cero, sería muy importante que podamos unificar este criterio".

Sobre la demora en la aprobación del proyecto, Oliver razonó: "En tres años y medio que llevo como diputado nunca pedí un Pedido de Preferencia, porque arranco desde la concepción de que, si un diputado ingresa un proyecto, debe ser atendido, pero en este caso (...) algunas personas no entienden que la mejor forma de cuidarnos es no bebiendo alcohol, la ciencia médica ha desmostrado hasta al cansancio que cuando consumimos alcohol es mejor no conducir (...) pero no todos lo entienden así".

"Está comprobado que tenés 17 veces más posibilidades de tener un siniestro vial si tomás alcohol antes de conducir, está fuera de discusión, es algo que tendría que caer por su madurez, pero no todos lo entienden así y lo que terminó destrabando el tratamiento fue la inclusión en el proyecto de lo que se conoce como ´falso positivo´, es decir, todos aquellos conductores que en una medición le de de cero a 0,2 gramos de alcohol en litro de sangre, no van a poder seguir conduciendo, lo podrá hacer alguien que vaya en el mismo vehículo y esté habilitado para conducir, pero no se cobrará multa, a partir de 0,2 hacia arriba, las multas y penalidades van de acuerdo a la gravedad, no es lo mismo que el control te de 0,3 ó 0,4, a que te de 1, no es lo mismo el tratamiento que se le da a los reincidentes", detalló el funcionario.

“En 9 de cada 10 incidentes viales, que son estadísticas oficiales, hay presencia de alcohol, sobretodo en las personas más jóvenes“, agregó Palo Oliver.

Cabe destacar que el proyecto, de aprobarse en el Senado, regirá en las rutas de la provincia, y depende luego de cada municipio y comuna en adherir al mismo.

Fuente: Agenciafe