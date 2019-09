El municipio clausuró una nueva residencia geriátrica

Estuvieron presentes el Juez de Faltas, Rubén Pavetti, la trabajadora social Noelia Abbondanza, y personal de Protección Vial y Comunitaria.

La clausura fue de tipo preventiva por diez días para que los propietarios puedan regularizar la situación. En el caso del incumplimiento en el plazo otorgado, se procederá a la clausura definitiva y reubicación de los abuelos.

Una vez finalizado el procedimiento, Pavetti explicó: "El geriátrico ubicado en Ituzaingó al 384 tiene habilitación municipal, y la clausura preventiva fue como consecuencia de una inspección periódica a todos los geriátricos que están habilitados".

"En este procedimiento participaron todas las áreas que tienen intervención en este caso, Obras Privadas, Agencia de Seguridad Alimentaria, Medioambiente y Desarrollo Social, cuyo informe dan condiciones desfavorables", detallo el Juez Municipal de Faltas

Entre algunos de los requisitos que no cumplían se pueden mencionar "las habitaciones que no estaban en condiciones, tenían excesiva humedad, los sanitarios no están adaptados con pasamanos. Además, la instalación eléctrica no era la correcta".

Por otro lado, Bromatología detectó "que los alimentos no estaban en condiciones y la cocina no tenía la limpieza necesaria. Por último, los remedios no estaban colocados en su lugar, estaban al alcance de los abuelos".