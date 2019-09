Jacobo Winograd: "¿Para cuándo el 'Colectivo de hombres'?"

Jacobo Winograd volvió a quedar en el ojo de la tormenta después de realizar picantes declaraciones en una entrevista profunda.

"¿Cómo lo veo a Marcelo Tinelli en política? Pongamos a Silvia Suller de ministra de cultura, a Guido Suller, al Larva… es joda esto. Tinelli no tiene condiciones. Tinelli puede hacer chau chau, hacer peleas berretas, el rating se cayó a pedazos. Le tengo cariño, pero una cosa es ser conductor y otra manejar a un país de 40 millones de personas. ¿Va a poner a El Chato Prada, a Hoppe, o a los pumas de bengala para que manden a los argentinos? No lo veo en su programa porque me aburre", expresó Jacobo.

Jacobo apuntó a Marcelo.

Después, en "El show del espectáculo", ciclo de Ulises Jaitt que se emite por radio La Salada AM 1300, Jacobo disparó: "Que me salten a la yugular las del Colectivo de actrices, me importan un carajo las redes. ¿Cuándo viene el colectivo de los hombres? ¿Porque son cool, top, fashion? Porque no ayudan a todas las mujeres. Son recontra selectivas. Hoy la televisión es mentir, un título. Hay que acabar con la grieta entre actrices y actores".



También, el mediático apuntó contra Yanina Latorre: "Cuando le dice chorra a Kampfer, es una injuria, una calumnia, ella fue botinera, le robó a Diego Latorre a Zulemita Menem, quería un millonario. No le importó el quilombo con Natacha. Si la ves sin maquillaje salís corriendo, no es lo que la gente ve en la televisión. Es un personaje que rindió, metió a la hija en el Bailando. Es inimputable"

Fuente: Diario Show