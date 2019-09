Una Municipalidad, o mejor dicho, un Intendente que es capaz de hacerle una rotonda a inversores que llegan a Rafaela para poner una Estación de Servicio como es el caso de la rotonda de Luis Fantti, puede también dejarle el camino libre a quién pretenda hacer algún negocio importante con uno de los sectores más vulnerables de esta sociedad que son nuestros abuelos.

Llama mucho la atención que de un día para el otro la Municipalidad se diera cuenta que muchas instituciones geriátricas no están en regla y saliera con bombos y platillos a clausurarlos y encargarse de que dichas clausuras tengan una difusión inusitada en la prensa.

Rafaela como se dice habitualmente es "un pueblo grande" y todos sabemos los negociados que existen y quienes manejan determinados rubros, por lo cual nada sería raro.

El "rubro" geriátrico es muy sensible y se debe tener mucho cuidado y actuar con mucha responsabilidad.

La Municipalidad no debe dejar de tener sentido común, quizá muy difícil de pedirle a este Intendente que por estos días esta "emborrachado" por su éxito electoral sin advertir que los comicios ya pasaron y ahora hay que gobernar con responsabilidad, y sobre todo pensando que los perjuicios pueden ser mayores que los beneficios y saber que se puede ser moderado.

Nadie pone en tela de juicio la necesidad de controlar estos establecimientos, pero tampoco debemos dejarnos ponernos "el dedo en la boca", todos sabemos a quienes beneficia esta movida.

Llama mucho la atención estás clausuras repentinas y está rigurosidad extrema, quizá llegó el momento que se comience a investigar con firmeza si existen otros motivos detrás de toda esta movida.

Quién escribe estas lineas denuncio mucho antes que se comenzara a hacer "la rotonda de Fanti", que detrás de esa obra había intereses especiales, que posteriormente se supo que ahí se va a instalar una Estación de Servicios de los amigos del poder, ahora me pregunto: ¿Hay alguien detrás de la clausura de geriátricos en Rafaela?

LA NOTICIA FRÍA

Este viernes, la Municipalidad de Rafaela realizó la clausura de un nuevo geriátrico ubicado en calle Ituzaingó 384. Estuvieron presentes el Juez de Faltas, Rubén Pavetti, la trabajadora social Noelia Abbondanza, y personal de Protección Vial y Comunitaria.

La clausura fue de tipo preventiva por diez días para que los propietarios puedan regularizar la situación. En el caso del incumplimiento en el plazo otorgado, se procederá a la clausura definitiva y reubicación de los abuelos. Una vez finalizado el procedimiento, Pavetti explicó: "El geriátrico ubicado en Ituzaingó al 384 tiene habilitación municipal, y la clausura preventiva fue como consecuencia de una inspección periódica a todos los geriátricos que están habilitados".

"En este procedimiento participaron todas las áreas que tienen intervención en este caso, Obras Privadas, Agencia de Seguridad Alimentaria, Medioambiente y Desarrollo Social, cuyo informe dan condiciones desfavorables", detallo el Juez Municipal de Faltas. Entre algunos de los requisitos que no cumplían se pueden mencionar "las habitaciones que no estaban en condiciones, tenían excesiva humedad, los sanitarios no están adaptados con pasamanos. Además, la instalación eléctrica no era la correcta". Por otro lado, Bromatología detectó "que los alimentos no estaban en condiciones y la cocina no tenía la limpieza necesaria. Por último, los remedios no estaban colocados en su lugar, estaban al alcance de los abuelos".

4 EN 17 DIAS

Con la clausura del geriátrico de este viernes, ya son 4 los hogares para personas mayores que el municipio local ha clausurado en nuestra ciudad en algo más de dos semanas. Cabe consignar que el primero se produjo el pasado 27 de agosto, en un hogar ubicado en calle Arenales al 500 que, oportunamente, recibió la intimación para regularizar su situación. Luego, el viernes pasado, el 6 se septiembre se le colocó la faja de clausura a un geriátrico que no presentaba las condiciones adecuadas para su funcionamiento en calle 27 de Septiembre al 500. Mientras que el tercero se produjo esta semana, el 10 de septiembre, en un geriátrico ubicado en calle Chile 558. ¿Habrá más?

Con información de Diario La Opinión