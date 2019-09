Alberto Fernández va a Córdoba a participar de la misa por José Manuel De la Sota

Fue invitado por la familia del ex gobernador. No se verá con Schiaretti.

El candidato a presidente Alberto Fernández participará este domingo de una misa por el primer aniversario de la muerte de quien fuera tres veces gobernador de Córdoba, el dirigente peronista José Manuel de la Sota.

Aunque Juan Schiaretti, jefe del PJ local, también participará de la misa, no está agendado un encuentro entre los dos dirigentes. Córdoba, junto con la Capital Federal, fueron los únicos dominios en los que Mauricio Macri ganó las PASO.

Fuentes del Frente de Todos indicaron que Fernández fue invitado a la misa por la familia, y que el oficio religioso se realizará en la catedral provincial, a partir de las 18.30.

La hija del ex gobernador, Natalia de la Sota, escribió en Twitter "se cumple un año desde el momento en que mi papá no está más. Un año también de enormes muestras de afecto que me hicieron entender aún más lo que fue, lo que es y lo que será José Manuel de la Sota para los cordobeses. Quisiera que estuvieran conmigo y mi familia ese día", convocó.

A fines del mes pasado, el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo se reunió con la hija del dirigente fallecido, tras lo cual la joven sostuvo que coincidieron "en que hay que seguir tendiendo puentes para la construcción de un país unido y en paz".

La joven consideró que "Córdoba será fundamental en la Argentina que viene" y añadió que en ese sentido guardará "palabra y el compromiso" del candidato.

A la misa asistirán también el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y referentes nacionales del peronismo, como el diputado nacional Felipe Solá, el candidato a diputado nacional por el Frente de Todos Sergio Massa y el referente del Movimiento Evita Fernando "Chino" Navarro, entre otros.

Fernández volverá a la ciudad de Buenos Aires el lunes para participar al día siguiente de un encuentro con el candidato a jefe de Gobierno porteño del espacio, Matías Lammens, donde presentarán la iniciativa "Buenos Aires ciudad del conocimiento", en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

La cita será a las 17, en el Aula Magna, y busca impulsar a Buenos Aires como la ciudad que convoque a los investigadores y profesionales que puedan resolver los problemas de la vida urbana y generar un modelo de desarrollo productivo y con empleo de calidad.

