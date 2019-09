Alberto Fernández: “La verdad, no lo necesito a Schiaretti”

El candidato a Presidente de la Nación por el Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró este domingo en Córdoba que “no lo necesito a Schiaretti, como no necesito a ningún Gobernador para una elección”. En tanto disparó que “lo que no entiendo es que dé lo mismo un país que otro”. Fue en el marco de su visita para homenajear a José Manuel De La Sota.

“La verdad, no lo necesito a (Juan) Schiaretti, francamente. Como no necesito a ningún gobernador. Yo necesito compañeros que me ayuden a construir una Argentina. Por eso muchos gobernadores son tan importantes para mí porque ellos me están ayudando” sostuvo este domingo Fernández, entrevistado en Córboba por La Voz.

En el mismo sentido, explicó que “una cosa es que me ayuden a construir una Argentina y otra cosa es que los necesite para una elección. Para una elección no necesito a nadie porque yo tengo que hablarles a los ciudadanos y es mi responsabilidad conseguir los votos. No lo necesito en esos términos a Schiaretti ni a ningún gobernador”.

“Hay un montón de gobernadores, yo diría que casi todos los gobernadores del peronismo a excepción del Gringo que creen en un modelo de país y están comprometidos en la construcción de ese modelo de país y en esos términos, yo valoro mucho a esos gobernadores. Y parece que Schiaretti piensa que da lo mismo cualquier país, que da lo mismo el país que propone (Mauricio) Macri o el que proponemos nosotros”.

“A los cordobeses les tiene que doler eso porque yo voy a gobernar para los cordobeses también más allá de lo que Schiaretti disponga. La pregunta que uno debería hacerse es si es razonable que elijan cualquier país porque no es lo mismo cualquier país. El país de Macri tiene a miles de trabajadores de la industria automotriz suspendidos, tiene a la industria láctea en crisis, tiene al campo con vaivenes, tiene al comercio destruido. Para mí no es lo mismo”.

Consultado por la relación que tendrá con el mandatario cordobés de resultar electo Presidente, Fernández aseguró que “tiene que ser buena porque es la decisión de los cordobeses. Lo que me preocupa es que tal vez los cordobeses lo votaron pensando que iba a promover un país distinto, pero parece que le igual cualquier país”.

Respecto a una sensación de decepción sobre Schiaretti a quien los periodistas refirieron como “el Gobernador peronista más importante del país”, Fernández retrucó: “¿Por qué es el más importante del país? Importantes son todos” y agregó que de resultar electo, considerando el padrón “Axel Kicillof será el Gobernador más importante del país”.

“Mi vínculo es con los ciudadanos. Yo, lo que tengo que dar es respuesta a los cordobeses no a un Gobernador. Tengo muchos años de buen trato con Schiaretti y si hace esto, bueno es un error de Schiaretti. Pero ¿me voy a enojar con los cordobeses por esto? No. Yo a esas cosas no las hago. No me voy a enojar con Schiaretti. Le diré: Gringo, te equivocaste”.

En referencia al pedido de “más diputados en el Congreso para defender los intereses de Córdoba”, el exjefe de Gabinete apuntó que: “¿Más diputados dónde? ¿En el país de Macri o en el que yo propongo? Porque no es lo mismo. Porque en el de Macri no le van a alcanzar los diputados para defender los intereses de Córdoba. Lo que no entiendo es que dé lo mismo un país que otro, pero es un problema de él”.

Por último, Fernández, quien llegó a Córdoba para asistir a la misa a un año de la muerte de José Manuel De La Sota, respondió a la consulta sobre una preferencia del Gobernador cordobés por la gestión actual. “Puede ser que Schiaretti prefiera el modelo de Macri. Está bien. Es legítimo si él cree que Macri es mejor” afirmó pero solicitó expresamente al dirigente: “entonces que lo diga y lo acompañe”.

