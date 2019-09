Martita Fort piensa operarse la nariz: “Después de lo que pasó con papá le tengo respeto a las cirugías”

Martita, una de las hijas de Ricardo Fort ya cumplió 15 años y después de pasar una infancia bastante mediática, paso el ultimo tiempo alejada de los medios, hasta que decidió volver a mostrarse.

Después de la muerte de Ricardo, Martita Fort estuvo bajo la tutela de Guillermo Martínez, a quien la joven se refiere y reconoce como su “segundo papá”. Ella vive ademas, obviamente con su hermano mellizo Felipe.

La revista Caras le hizo una entrevista a Martita Fort y ella dejó entrever que si bien no se obsesiona con el cuidado del cuerpo, la entusiasma haber conseguido en el gimnasio los resultados que esperaba: “No me gusta hacer dieta. Hace un tiempo me hice vegana… ¡Duré cuarenta días!”.

Contó que hoy en día come lo que quiere, pero se cuida con las porciones para no excederse demasiado. Tambien reveló un detalle mínimo que quiere modificar de su imagen, pero que todavía se anima: “Me quiero operar la nariz para limar un pequeño sobrehueso. Aunque después de lo que pasó con papá, le tengo respeto a las cirugías”, aclaró.

Recordemos que su padre se sometió a más de 27 cirugías para cambiar su apariencia, además de las entradas al quirófano que debió realizar para aliviar sus dolores crónicos de columna. Se modificó varias cosas.

Entre las operaciones que se realizó, Ricardo Fort se puso una prótesis en el mentón, se retocó los pómulos, se operó el torso e incluso se implantó tres centímetros de talones para ser más alto.

Hoy en día, Martita Fort está divina y conforme con su cuerpo y no piensa hacer lo que hizo su padre.