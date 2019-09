“Se afeitó la cabeza”: Facundo Arana recordó el gesto de un amigo que lo acompañó en su lucha contra el cáncer

Cuando tenía 17 años, a Facundo Arana le detectaron un cáncer llamado “Enfermedad de Hodgkin”. Tras 11 meses de quimioterapia, el actor logró superar esa enfermedad y fue dado de alta, aunque debió someterse a chequeos durante un tiempo.

Este sábado estuvo invitado al programa PH, conducido por Andy Kusnetzoff, en el que recordó a Cali, un amigo de la adolescencia: “Es el que me llevó a estudiar teatro a los 15. Era el único amigo que tenía”.

En ese momento Rodrigo de la Serna, otro de los invitados, lo interrumpió y dio un dato que dejó boquiabierto a Facundo Arana: “Te hago un inciso: su hija, Loli, es la novia de mi hermano”.

Tras fundirse en un abrazo con su colega, el actor continuó como pudo: “Cali fue un alma absolutamente evolucionada en este mundo loco, era muy romántico. Escribía como Bórges, algo impresionante. Yo quería dibujar, entonces cuando no estábamos en el colegio nos juntábamos a tomar mate y fumar. Él escribía y yo dibujaba”.

Entonces contó cómo este amigo lo empujó a dedicarse a su profesión: “Un día me dice que teníamos que estudiar teatro. Me insistió dos meses hasta que terminamos en la clase de teatro de Alicia Muzio, en el Teatro La Sierra”.

A continuación, Facundo Arana reveló el gesto del joven, mientras debía transitar la quimioterapia: “Yo me ponía cosas en el pelo para que no se me cayera. Era un tema que me preocupaba. Entonces un día estaba en mi casa, tocan el timbre, abro y era Cali, totalmente pelado. ‘Te acompaño’, me dice. Él iba al colegio -yo había dejado de ir- y ahí no paraban de hacerle bullying. Lo reventaban, pero nunca le dijo a nadie por qué se afeitaba la cabeza. Se afeitó la cabeza sistemáticamente hasta que a mí me empezó a crecer el pelo”.

“Un día estábamos hablando del cáncer y me dice ‘¿qué pasa si te morís, escribiste un testamento?’. Yo le di la razón y nos pusimos a escribirlo. El 12 de diciembre del año siguiente, cuando yo ya estaba curado, él se muere de un aneurisma”, continuó.

Y cerró: “Me llama su mamá y me pregunta si era posible que Cali hubiera hecho un testamento. ‘Sí, lo hicimos juntos’, le digo. Le había dejado a cada uno de sus familiares una frase, junto con escritos borgeanos. Y además dejó -sin saberlo- una hija, que es ahora la novia del hermano de Rodrigo”.