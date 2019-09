“Casados con hijos”: Florencia Peña reveló cómo será Moni Argento en la vuelta

El 12 de junio del año que viene se estrenará Casados con hijos, luego de catorce años de su aparición televisiva. Pero ahora, será en teatro. Florencia Peña es una de las protagonistas y adelantó cómo será su personaje, Moni Argento.

La obra estará en cartel hasta fines de agosto en el teatro Gran Rex. Se juntará el elenco original integrado por Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Darío Lopilato, Érica Rivas y Marcelo de Bellis.

Para que se haga una comedia teatral, cedieron los derechos y ahora están avanzando con el guión. Por su parte, los actores se muestran precavidos con las declaraciones.

Los contratos están en plena negociación, y además la mayoría de los protagonistas quiere primero leer el guion definitivo antes de firmar. Sin embargo, todos aseguraron que tienen una gran voluntad de volver.

Teleshow confirmó que la trama volverá con los personajes en tiempo actual. Por lo tanto, habrán pasado catorce años en la vida de los personajes.

Florencia Peña reveló cómo será su personaje, Moni Argento: “Lo de Casados con hijos es algo inédito. Inédito para la Argentina, inédito para nosotros. Esta especie de banda que se separa y hacen un disco más porque la gente lo pide. Nosotros hicimos dos temporadas y la cerramos”.

Luego continuó: “Para nosotros ya estaba y de alguna manera la gente nos pide que volvamos, en algún formato pero nos pide que volvamos. Creo que es la primera vez que escuchamos ese reclamo y nos hacemos cargo y levantamos ese guante y tenemos ganas de volver un rato”

“Un rato porque las carreras de cada uno de nosotros siguieron en distintas direcciones, porque son personajes muy fuertes y de alguna manera parte de esa decisión de no hacerlo más fue porque no queríamos quedar pegados en personajes de los que después no pudiéramos salir”, finalizó.

Florencia Peña habló de su personaje, Moni Argento, y de cómo lo va a relacionar con la actualidad feminista: “Yo lucho mucho con Moni Argento. Soy una actriz que me gusta hacer cosas distintas, los que me han visto en teatro saben que para nada es mi búsqueda y mi intención que un personaje me atrape, pero hay una generación entera que ve a Moni Argento como mi única posibilidad de actuación y eso es un poco lindo y un poco fatal”.

Continuó explicando: “Yo creo que los personajes no van a cambiar, no hay manera de que Pepe de repente pase de ser el machirulo del año al tipo más respetuoso de la libertad de las mujeres. Lo mismo digo con Moni, Moni es de alguna manera muy machista en su pensamiento. Lo interesante de Casados con hijos es que es una crítica a la familia: no es literal, yo veo mucha gente literal”.

Y concluyó: “Casados con hijos es un chiste que al principio no se entendió porque lo tomaron literal. Es una crítica a a las relaciones, es una crítica al hombre, a la mujer. Por eso lo mismo podemos hacer con esto que está pasando gracias a Dios, del avance de la mujer en sus derechos y del feminismo y de los hombres entendiendo que queremos igualdad.

Creo que desde ahí con el humor podemos hacer cosas interesantes. No creo que ni Moni ni Pepe sean distintos de lo que son. Estamos todos en conversaciones e intentando que eso suceda”.