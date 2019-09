Alberto: “Cuando vemos que en Argentina hay 15 millones de pobres lo único que siente es vergüenza"

“Cuando vemos que en Argentina hay 15 millones de pobres lo único que siente es vergüenza. Cómo como sociedad no nos hemos puesto de pie para terminar esto. Cómo hemos permitido que esto crezca a este punto. Si seguimos haciendo esto, vamos a seguir promoviendo pobreza

Alberto Fernández, de visita en Córdoba, brindó una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba denominada “Líneas directrices para el desarrollo armónico de Argentina”.

Durante la charla, Fernández abordó distintas temáticas. Una de ellas el hambre y la pobreza en el país.

“Cuando vemos que en Argentina hay 15 millones de pobres lo único que siente es vergüenza. Cómo como sociedad no nos hemos puesto de pie para terminar esto. Cómo hemos permitido que esto crezca a este punto. Si seguimos haciendo esto, vamos a seguir promoviendo pobreza porque las luces de la ciudad van a seguir encandilando a gente que siente que en sus lugares de origen no tienen futuro”, manifestó.

Consideró que uno de los objetivos y desafíos como sociedad que el de promover el arraigo.

Fernández mencionó el federalismo como base para el crecimiento: “El gobierno que venga no es el de un presidente y una presidenta, es el gobierno de 24 gobernadores con un presidente, porque entre todos debemos construir esa Argentina federal que hace falta, debemos ejercer ese federalismo de una vez por todas”.

Cuestionó por qué Argentina no ha abordado la posibilidad de una salida al Oceáno Pacífico, sobretodo para ayudar en la comercialización de productos de provincias cordilleranas.





Otro de los desafíos que destacó fue la de “ser parte del mundo que se ha globalizado, sobretodo por motivos comunicacionales. Yo digo que la globalización es un hecho irreversible y que la apertura de los mercados también lo es, lo que no es irreversible es seguir siendo inteligente. La globalización no nos condena a ser idiotas. Abrirse al mundo significa abrirse para que nos convenga. En una sociedad donde uno gana y el otro pierde no es una sociedad, eso es una estafa”, dijo.

El político estimó que “las asimetrías se han profundizado en estos últimos cuatro años años” y explicó que al presidente de España y al de Portugal les pidió, en su última gira por Europa: “Queremos unirnos pero tengan en cuenta lo que nos está pasando y ayúdennos a superar las asimetrías. Ellos lo entienden pero acá en Argentina parece que no lo quieren entender algunos. Yo lo que quiero es que la unidad de Argentina con el mundo no vaya en desmedro de los argentinos, porque la primera obligación que tengo es con los argentinos”.

Lula Da Silva, en una entrevista exclusiva a Página/12 apeló a Fernández: “Me hace una recomendación tratando de fijar posición que es no olvidarme nunca que debo gobernar en favor de los argentinos y de los argentinos en favor de los más débiles. A eso nadie debe recordármelo porque soy parte de un espacio político que nació para eso. Nació para ser voz de los que no tienen voz, para ocuparse de los más débiles, para igualar. Los peronistas nacimos para eso y los grandes movimientos populares también”.

El candidato hizo mención también a la Reforma Universitaria del 19 “que le dio vida a nuestras universidades. Ahí se resolvió la libertad de cátedra, el gobierno de las universidades, se generó el debate de las universidades y eso fue un aporte enorme en América Latina, único”, enfatizó la gratuidad de todas las universidades nacionales y se preguntó: “¿tenemos que renunciar a eso? Yo tuve la suerte de caer en la educación pública, al igual que mi papá y todos mis hermanos”.

Continuando con ese tema manifestó: “Hay quienes creen que no hace falta crear tantas universidades porque los hijos de los que trabajan no tienen posibilidades de ir a la universidad. ¡Que bien votan los bonaerenses!”, exclamó, haciendo referencia a declaraciones que hizo hace un tiempo la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

“Vamos a ser la Argentina que todos nos merecemos y los vamos a hacer entre todos y todas porque tenemos derecho a vivir en un país mejor”, concluyó de pie el candidato.

Fuente: CBA24