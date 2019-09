En la que te metiste Lacunza

“Los resultados de estos cuatro años han sido inferiores a los esperados”, reconoció este lunes el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, al abrir la presentación del Presupuesto 2020 ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.



Junto al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó; los titulares de las comisiones de Presupuesto de Diputados y el Senado, Luciano Laspina y Esteban Bullrich; y funcionarios del Poder Ejecutivo, Lacunza expuso las principales variables del proyecto.

Al evaluar el Gobierno de Mauricio Macri, sostuvo que el "gradualismo" en el ajuste "debió ser financiado con emisión de deuda".

En esa línea, describió: “Ha habido una combinación de herencia; inconsistencias o descoordinaciones del programa económico; algunos factores externos como la severa sequía del año pasado; o el corte abrupto al financiamiento de los mercados emergentes”.

La votación de la iniciativa en el recinto será después de las elecciones de octubre, según acordaron los jefes parlamentarios del oficialismo y la oposición.

Según se conoció, la iniciativa estima una inflación anual del 34% para 2020, mientras que para 2019 las autoridades económicas fijan este indicador en el 53%.

En cuanto al dólar, se prevé un valor indicativo de 75 pesos para fines del año que viene y un promedio de 67 pesos para todo 2020.

Asimismo, se calcula un crecimiento aproximado del 1% del PBI, en tanto que para el presente año se prevé una caída del 2,6%, que arrastrará al menos un 1% para el próximo año.

En cuanto a la herencia, aclaró que no haría “juicios de valor” pero recordó: “Como punto de partida, veníamos de un ciclo corto de los cuatro años previos donde no hubo generación de empleo privado, hubo inflación, distorsión de precios relativos y un agudo desequilibrio fiscal”. Además, sostuvo que durante la transición “el gradualismo no fue una elección sino una imposición de la realidad” y que “tuvo que ser financiado con emisión de deuda”

