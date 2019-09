Presupuesto 2020: Macri pasaría la podadora a los subsidios, provocando aumentos de luz y gas

El Gobierno espera un superávit fiscal primario de 1% del producto bruto interno (PBI) en 2020, anunció este lunes el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, durante la presentación del presupuesto nacional para el año próximo en el Congreso.

"El proyecto de presupuesto que presentamos hoy prevé un superávit del 1 por ciento del producto para el año próximo y un déficit financiero total de 2,3 puntos del producto", dijo Lacunza.

La proyección del resultado primario para 2020 es la misma que tenía el gobierno del presidente Mauricio Macri previamente, como parte de un ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional en un acuerdo crediticio de 57.000 millones de dólares firmado el año pasado.

“Para alcanzar el superávit fiscal primario de 1% en 2020 se requiere un esfuerzo fiscal equivalente a 1,7 p.p. del PBI que surgirá del efecto combinado de diversas acciones, muchas de las cuales ya vienen implementándose desde el inicio de la gestión”, indicó Hacienda.

Ajustes previstos en 2020

Entre las acciones destinadas a alcanzar el superávit fiscal, se destacan una reducción en los subsidios económicos del 0,48% del PBI, liderada por una baja en los subsidios energéticos de 0,33 p.p. del PBI producto de menores erogaciones gracias a menores compras de combustibles importados, una mayor oferta local que permitirá reducir los precios de generación, el recupero de deudas pendientes con distribuidoras, y la regularizaron los pagos de deudas atrasadas con programas de hidrocarburos y el Ente Nacional Yacyretá en 2019, lo que permite un alivio fiscal por menores obligaciones para el año 2020, agregó.

Además se prevé una reducción de 0,2% del PIB en los gastos de capital, aunque esta disminución se verá compensada por otros componentes de la inversión pública (RTI y PPP, entre otros).

Asimismo, cabe señalar que este monto no computa la posibilidad de incrementar la inversión pública en 0,2% del PIB en caso que se obtengan fuentes de financiamiento externas (p.e. a través de organismos multilaterales y bilaterales de crédito) adicionales al Presupuesto.

También se estima una disminución de 0,1% del PBI en las transferencias corrientes a Provincias, monto que resulta inferior al incremento mencionado en los recursos automáticos.

En tanto, habrá una reducción de 0,2% del PBI en gastos operativos, producto de que en 2020 no se ejecutarán actos electorales y que no se prevén ingresos de personal el año que viene ni cubrir las vacantes que se produzcan en el marco de retiros voluntarios y jubilaciones. No obstante, cabe señalar que se incrementarán en términos reales los gastos en bienes y servicios relacionados con vacunas y medicamentos.

Por su parte, la dinámica de los recursos tributarios permitirá compensar la pérdida por el aumento en las transferencias a Provincias, al tiempo que los recursos no tributarios (corrientes y de capital) crecerían en 0,2 p.p. del PIB, principalmente por las rentas de la propiedad y otros ingresos corrientes.

Sobrecumplimiento de la meta en el tercer trimestre de 2019

Lacunza agregó que el Gobierno sobrecumplirá su meta fiscal en el tercer trimestre de 2019, para cerrar el año con un déficit primario de 0,5%, dentro de lo previsto en el programa con el FMI.

El Gobierno está a la espera de un desembolso de su crédito del Fondo por 5.400 millones de dólares este mes, pero el giro quedó en duda después de que el país excediera los criterios del organismo para la deuda en medio de una turbulencia financiera por la incertidumbre electoral que estalló el mes pasado.

Aparte de la proyección fiscal, el gobierno ya había adelantado las previsiones del presupuesto 2020 la semana pasada, con una inflación esperada de 34% y un crecimiento económico proyectado de 1%.

Fuente: Ámbito