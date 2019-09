“Hay todo un peronismo cordobés muy motivado trabajando para Alberto Fernández”

Carlos Caserio, presidente del bloque justicialista en el Senado, se refirió al posicionamiento del gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti. El legislador consideró que el encuentro con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, puede significar una “aproximación” entre los dirigentes. “De apoco las cosas se van desandando”, expresó.

Luego de la visita de Alberto Fernández a la provincia de Córdoba, uno de los temas de agenda pasa por el posicionamiento del gobernador Juan Schiaretti, que se mantiene neutral y no manifestó su apoyo explícito a ningún candidato presidencial. De cara a las elecciones de octubre, Córdoba será un distrito clave ya que se trata de la única provincia en la que se impuso Juntos por el Cambio.

En ese marco, Caserio ve con buenos ojos la presencia de Fernández en esa provincia y consideró que hay “todo un peronismo cordobés muy motivado trabajando para Alberto”. En declaraciones a radio Concepto, el legislador aseguró que está la idea de que Córdoba “se sume al proyecto nacional para que podamos ayudar entre todos a ganar la elección”.

En esa misma línea, Caserio ve como un avance el encuentro que mantuvieron Fernández y Schiaretti este domingo: “Me da la impresión de que de apoco hay una aproximación, pero no puedo decir que haya un arreglo ni que estemos en el mismo camino. Da la sensación de que de a poco las cosas se van desandando”, analizó el referente peronista en el Senado de la Nación.

“Para mí, personalmente, y para todo el peronismo, sería una cosa muy agradable que el gobernador se sume, porque es un hombre muy querido en Córdoba. Ha hecho una gran elección, y su aporte sera bienvenido, es un hombre fuerte para el pueblo cordobés”, señaló Caserio destacando el gran porcentaje de votos con los que el peronismo se impuso en las elecciones provinciales.

Por su parte, Alberto Fernández despertó la polémica en su paso paso por Córdoba, cuando en declaraciones a los medios aseguró que no necesitaba los votos de Schiaretti para ganar la elección. Sin embargo, este lunes por la mañana aclaró esa situación: “Yo no necesito de Juan Schiaretti como tampoco necesito de ningún gobernador para ganar la elección. Yo necesito ganarme los votos por mi mismo”, expresó.

“Los ciudadanos son libres y nadie los manda a votar. Lo que sí necesito es gobernadores comprometidos con un modelo de país que tenemos que construir entre todos”, expresó Fernández en declaraciones a radio AM 990. “Con Juan tuvimos una muy buena charla. Tenemos una mirada muy parecida sobre lo que pasa en la Argentina. Me dijo que tenga la certeza de que él me iba a acompañar si yo ganaba”, agregó.

