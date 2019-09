En el equipo de Alberto Fernández no piensan en Melconian como ministro de Economía, pero si convocarían a Lavagna

Desde el equipo de Alberto Fernández dieron indicios sobre la conducción del Ministerio de Economía en caso de concretarse la victoria del Frente de Todos en octubre: intenciones de convocar a Roberto Lavagna, diálogo con el entorno de Carlos Melconian y la injerenencia del propio Fernández en las decisiones del futuro ministro.

Nicolás Trotta, es el coordinador de los equipos técnicos del candidato a la presidencia del Frente de Todos. Es también rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), y es uno de los nombres que suena como posible ministro de Educación de un gobierno del Frente de Todos. En diálogo con Luis Novaresio Entrevista (LNE), destacó que "Alberto va a querer ser la referencia del peronismo que se viene a nivel nacional", resaltando la impronta peronista más allá de la composición kirchnerista que tiene Todos.

"El presidente ganando la elección va a ser Alberto, pero hay que reconocer la enorme trascendencia política que tiene Cristina", analizó sobre la fórmula presidencial, a la cual señaló como "un activo que hay que valorar". "Con Cristina no se alcanzaba a construir en mayoría, pero sin ella era imposible", resumió sobre la unidad peronista.



Al respecto de la conformación del futuro gabinete, Trotta remarcó que Fernández "quiere esperar el resultado electoral". Sin embargo, dio indicios sobre la conformación del Ministerio de Economía, la cartera más buscada y sobre la que se generan más dudas en cuanto al perfil que tendrá la política económica del nuevo gobierno. Consultado sobre la posibilidad de convocar a Roberto Lavagna, respondió que "es una persona que todos respetamos no solo desde lo económico, sino desde su trayectoria y su mirada de sacar a la Argentina de la crisis". Aunque afirmó que se imagina a Alberto Fernández convoncándolo, aclaró que, dada su candidatura en Consenso Federal, "es difícil hablar ahora porque sería faltarle el respeto".



El coordinador de Fernández reconoció también que "ha tenido diálogo con Carlos Melconian" y que le han "presentado planes macroeconómicos". "Presentan propuestas que le acercamos a Alberto para que tenga los elementos que consideramos importantes", aclaró. "No me imagino a Melconian como ministro de Economía", respondió sobre el ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri y enfatizó que Fernández "tendrá una injerencia muy grande" en esa cartera. "Es prematuro imaginar quién puede ocupar ese rol", concluyó sobre la conformación del mencionado Ministerio.

Al respecto de la crisis económica y social, Trotta remarcó que desde la UMET se proyecta "38% de pobreza hacia fin de año". En ese sentido manifestó que "la pobreza no nació con Macri pero si se consolidó mucho con esta gestión: creció del 27 al 38%". "En el 2002, en el peor momento fue del 57% y el kirchnerismo logró reducirla de manera muy importante", analizó aunque apuntó que el anterior gobierno "se encontró un techo con la pobreza estructural que no alcanza con el empleo para erradicarla; la pobreza estructural demanda un Estado inteligente con mucha presencia en el campo educativo, en el sanitario y en infraestructura".



Para el asesor técnico del candidato a presidente, el Gobierno "de la pobreza cero termina con la emergencia alimentaria". En ese sentido criticó a Macri y a su gabinete por tener "poco vínculo con la sociedad que pretenden representar". "Gestionar el Estado no es gestionar una empresa, los ciudadanos no somos consumidores", agregó.

"Vengo sosteniendo desde el día uno que esto iba a ocurrir, estas políticas neoliberales fracasan, lo que no sabemos es cuánto tardan en fracasar, y si no fracasaron antes es por el enorme endeudamiento. Se ha emitido deuda por 190 mil millones de dólares, el próximo gobierno va a tener vencimientos por más de 153 mil millones en los próximos cuatro años y en el 2022 y 2023 casi 50 mil millones por año, vamos a tener que tener la reserva federal produciendo dólares en la Argentina para pagar esa deuda", explayó.

Al respecto de las elecciones generales del 27 de octubre, Trotta fue contundente: "No hay segunda vuelta, este gobierno perdió hace mucho tiempo en el momento en que empezó a crecer la pobreza, no hacía falta las PASO para saberlo. Esta elección está definida porque han sido una tragedia, ha sido el peor gobierno de la democracia", declaró.

