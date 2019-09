"El Omar" quiere patear la pelota y otear el panorama

Omar Perotti le pedirá a Miguel Lifschitz que postergue el envío del presupuesto provincial para 2020 a la Legislatura hasta que se estabilice la economía. El ministro del ramo, Gonzalo Saglione, ya lo sabe porque se lo anticiparon por teléfono desde el equipo del gobernador electo, aunque el pedido formal recién ingresará a la Casa Gris, esta semana. "La incertidumbre económica es muy grande en el país. Nosotros queremos un presupuesto creíble y no cumplir sólo con un formalismo", dijo una fuente segura. La alternativa que evalúa el equipo de transición de Perotti es "estirar los plazos lo máximo posible" para presentarle al Senado y a la Cámara de Diputados un "presupuesto razonable", "ajustado a la realidad" y "no un dibujo". Y si esto no es posible en lo que resta del mandato de Lifschitz, el proyecto de ley lo enviaría Perotti después del 10 de diciembre para que lo traten los nuevos legisladores.

En el entorno del gobernador electo asocian el final del gobierno de Mauricio Macri con un "cataclismo". "Alta incertidumbre", espiral inflacionaria, desplome social, caída de la recaudación desde principios de 2018 forman un escenario en el que es muy difícil proyectar variables económicas. "No están dadas las condiciones para hacer el presupuesto 2020", explican. Por lo tanto, la decisión de Perotti es pedirle a Lifschitz que postergue el envío del proyecto a las Cámaras hasta que se "estabilice" la situación económica.

"El ministro Saglione ya conoce la decisión porque se la anticipamos", agregó la fuente. Y esta semana, el pedido se formalizará por escrito. "La fecha para el envío del proyecto va a estar sujeta a la estabilidad de la economía o las perspectivas que nos den las medidas que pueda tomar el nuevo gobierno", agregó la fuente.

"El gran problema es proyectar los recursos: la política tributaria de la provincia y la que va a tener el gobierno nacional. Hoy, no tenemos indicadores sobre esto", precisó. Más allá de que ayer, el ministro de Economía de la Nación, Hernán Lacunza, presentó en el Congreso el presupuesto nacional 2020 que el equipo de Perotti considera un "dibujo".

"En lo real, vamos esperar el cambio de gobierno. Vamos a estirar lo máximo posible el plazo" para presentar en la Legislatura el proyecto de presupuesto de la provincia para el año que viene. "La decisión es presentar un proyecto razonable, que sirva. No nos sirve un presupuesto hecho para cumplir con la formalidad", apuntó.

-¿Eso significa que Perotti podría mandar el presupuesto 2020 después del 10 de diciembre? -preguntó este diario.

-Es posible. No nos animamos a dar una fecha. Pero si no hay estabilidad económica para coordinar el proyecto (con el gabinete de Lifschitz), lo mandaremos nosotros después del 10 de diciembre -contestó.

El equipo de Perotti formalizará el pedido en los próximos días. "El ministro Saglione ya está al tanto de nuestra postura. El tiene otra idea, pero no hay ningún conflicto" porque quien tendrá que ejecutar el presupuesto 2020 será Perotti y no Lifschitz. Al gobernador en ejercicio -recordó la fuente- le pedimos "una conducta fiscal acorde a la situación que vive el país".

Fuente: Pagina 12 Rosario, sobre una nota del Periodista Juan Carlos Tizziani