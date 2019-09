¿Diego Maradona vecino de Rocío Oliva?

Instalada en Los Ángeles, Victoria Vanucci, ya separada en términos amigables de Matías Garfunkel, estuvo de visita en nuestro país. Sin sus hijos, Indiana y Jorge, se ocupó de visitar a su madre y su familia. Y luego se reunió con su abogada Ana Rosenfeld, ya que sigue adelante con el juicio contra Twitter por las agresiones que recibió. De ganarlo, sería un fallo con repercusiones internacionales. La ex modelo no tiene pensado volver a vivir en la Argentina. Aseguran que está en modo “om”. Tranquila.

Ya tenía arreglado con la producción de “Pequeña Victoria” Luciano Castro unas minivacaciones con su mujer Sabrina Rojas y sus hijos pequeños para irse a una playa en el exterior. Sucede que luego comienzan los dos a ensayar la obra “Desnudos”, con la que irá a Mar del Plata, y querían tomarse un descanso. Eso sí, el lunes acompañará a sus colegas de la tira de Telefé.

Muy feliz encontramos a Miguel Ángel Rodríguez junto a su novia Marcela en el restó de la sala del Picadero. El actor seguirá con la obra “Siete años” hasta noviembre y en la TV Pública con el programa “Los titulares”. La gente que estaba en el centro cultural, asombrada no sólo por lo que adelgazó en estos años: luce muy rejuvenecido y se los ve a los dos muy enamorados. Cuando termine esta obra, verá si acepta la que le ofrecieron para Mar del Plata. Por ahora “stand by”.

Confirmada una buena noticia para Nico Francella, que fue elegido por casting (Pablo Ini) para la segunda temporada de “Alta mar”, de Netflix, que protagonizan Eduardo Blanco y José Sacristán, en medio de un gran elenco. El joven actor se instalará en Madrid, en un departamento, ya que debe permanecer allá al menos cuatro meses a partir de noviembre. Como es de imaginar, su papá Guillermo y su madre María Inés ya están agendando la fecha para visitarlo en la Madre Patria, sobre todo en las fiestas. Es una gran oportunidad para Nico.

El elenco completo de “Pequeña Victoria” se reunirá al próximo lunes en un bar de Palermo para ver el primer capítulo de la apuesta más fuerte de Telefé. Además de las chicas, Julieta Díaz, Natalie Pérez, Mariana Genesio Peña e Inés Estévez, van a acompañar el lanzamiento Facundo Arana, Luciano Castro, Daniel Hendler y el coproductor Daniel Burman más la autora Erika Halvorsen. No diremos dónde porque suele suceder que va mucho público para estar cerca de los artistas. Ya hay apuestas por el rating.

Llegó de Colombia Pablo Culell, de Underground, adonde viajó invitado para ser jurado de Smart Films, basado en series de América latina realizadas con celulares, de manera que está auspiciado por una marca importante. Compartió con el actor de “La casa de papel” Pedro Alonso y la mexicana de “Sense8” Eréndira Ibarra, entre otros. La figura principal fue el director de “El mariachi”, Robert Rodríguez, socio de Quentin Tarantino que presentó su película que hizo con 7.000 dólares. Más allá de esto, es un foro de negocios y charlas de la industria. Esa es la razón por la que no estuvo en los Martín Fierro de cable, donde ganó la producción de “Un gallo para Esculapio”.

Con la llegada de Diego Maradona a Gimnasia se comenzó a mover el tablero, y confirmó a su sobrino como parte del cuerpo técnico. Lo que resulta extraño es que haya ido a ver casas al country Abril, donde vive Rocío Oliva, su ¿ex?, ya que la entrenadora del fútbol femenino en River no ha desistido del reclamo judicial por los seis años que compartió con el Diez. Siguen en la etapa judicial, al menos hasta ahora, ya que su letrada no tuvo orden en contrario. Tantas idas y vueltas que no se sabe cuál será la próxima jugada.

El sábado próximo Adrián Suar -feliz por su oro con “El Host” que grabó para Fox (ahora Disney)-, Julio Chávez y el director Daniel Barone harán un casting para la comedia que protagonizará Chávez con Alejandra Flechner. Son varios los actores que se presentarán, entre ellos, Gastón Cocchiarale, quien se luce en “Argentina, tierra de amor y venganza” -Cocchiarale interpreta a David Lowenstein-, y está convocado también para la obra “Jauría”, con Gimena Accardi. La obra la escribieron Chávez y Camila Mansilla y se titula “Después de nosotros”.

