¿Qué dijo Marco Lavagna sobre la posibilidad de que su padre sea ministro de Alberto Fernández?

El diputado nacional Marco Lavagna se refirió a la posibilidad de que su padre y candidato a la presidencia por Consenso Federal, Roberto Lavagna, sea ministro de un presunto Gobierno de Alberto Fernández. “No está buscando un puesto de trabajo. Si no nos toca ganar, nuestra tarea va a ser una oposición que busque la gobernabilidad”, aseveró.

Durante las últimas semanas, comenzó a correr fuerte la versión que el candidato del Frente de Todos quiere al exministro de Economía en su Gabinete. De hecho, Sergio Massa había admitido que le gustaría que se suma a su espacio y, en las últimas horas, el coordinador de los equipos técnicos de Fernández, Nicolás Trotta, reflotó la posibilidad de tentarlo.

“Mi padre tiene claro a dónde quiere ir, es candidato porque la Argentina tiene una crisis política y económica. Para solucionar la segunda, necesitás parte de la política y eso tiene que ver con una visión estratégica de para dónde querés ir, no alcanza con un ministro bueno”, comentó Marco Lavagna, en diálogo con el programa radial “Novaresio 910”.

De esta manera, el hijo del especialista en las finanzas enfatizó: “No me lo imagino como ministro de Alberto Fernández, no está buscando un puesto de trabajo”. Asimismo, señaló: “Desde ya, si no nos toca ganar y sale Alberto o Mauricio Macri, nuestra tarea va a ser una oposición que busque la gobernabilidad, colaborar y poner límites también”.

De esta manera, el diputado respondió a las últimas declaraciones de Trotta, quien reveló sobre el exjefe de Gabinete: “Quiere esperar hasta el resultado electoral para decir quiénes serán sus ministros porque muchas personas que tienen dudas, pueden querer sumarse. De Lavagna ahora es difícil hablar, porque es candidato, pero es una persona que todos respetamos”.

Días atrás, como bien informó El Intransigente, el propio Roberto Lavagna fue quien intentó ahuyentar esos rumores cuando le preguntaron, puntualmente, sobre una propuesta en la cartera de Relaciones Exteriores y Culto. “No, para nada. Ni eso, ni ninguna otra cosa. Tienen un conjunto de gente y son quienes tienen que asumir las responsabilidades”, contestó.

Por su parte, el candidato a diputado por Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, aseguró que la intención del espacio kirchnerista es “sacar de la cancha” al exministro de Economía. A su vez, con ironía, apuntó directamente contra el exintendente de Tigre: “Pareciera que Massa está trabajando en recursos humanos de La Cámpora”.

