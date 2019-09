¿Por que una ortodoncia en Rafaela sale $60.000 y en Rosario $15.000?

Hay algunas cosas que no tienen mucha explicación en materia de precios en nuestra ciudad y una de esas cosas es la ortodoncia que hoy prácticamente es necesario hacerle a los adolescentes cuando pasan al menos los 15 años.

Hicimos un relevamiento por diferentes consultorios de nuestra ciudad y la sorpresa fue mayúscula.

Un conocido consultorio de calle Tucumán está cobrando el tratamiento casi sesenta mil pesos y para hacerlo, necesariamente hay que abonar arriba del 50% por adelantado, de lo contrario no te hacen el tratamiento.

Hay otros consultorios que si bien cobran más o menos lo mismo, al menos ofrecen hasta 12 pagos sin interés.

Muchas familias se ven frustradas por no poder hacerle a sus hijos un tratamiento con semejantes valores y ya hay empresas que organizan semanalmente viajes a Santa Fe o Rosario a fin de que los padres puedan hacerle a sus hijos este tipo de tratamientos.

No hay razón para semejante diferencia con Santa Fe o Rosario y ni que hablar de Buenos Aires , no hay muchas excusas, es lisa y llanamente aprovecharse.

Una mamá nos contó la mala experiencia que tuvo con un Conocido consultorio de nuestra ciudad:

"Fui al consultorio más top o por lo menos el que más está de moda por estos días, y pude comprobar que lo que prima es la plata y no la salud, por ello entiendo que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de encargar este tipo de trabajos"

Otra mamá se quejó amargamente de la nula atención los días Sábados y Domingos de un consultorio de los denominados " el mejor" y nos contó que su hijo se los quería sacar por que tenía insoportables molestias y nos dijo cual fue el resultado: " Me mataron con el precio, casi vendo el auto para que mí hija se los ponga y los llamé un sábado a la tarde y aún estoy esperando que se disculpen por no atenderme, son unos caraduras, terminé yendo a la guardia de una clínica para que se lo saquen, no se para que pagué tanto"

Lo cierto es que día a día nos damos con muchas sorpresas,pero como está hay muy pocas. No hay razón para que en Buenos Aires te cobren 15000 y aquí 60.000.

Pareciera que Rafaela tiene precios de Europa, algunas pacientes dicen que te cobran como en Holanda y te atienden como en Honduras.

En estos tiempos de vacas flacas y bolsillos vacíos hay quienes andan muy bien y se aprovechan de un tratamiento muy difundido y necesario para nuestros niños y adolescentes.

Ahora puede llegar el tiempo de los que andamos a pie y lo que podemos hacer es no concurrir a los mercaderes de la salud que mucho se aprovechan y poco brindan.

Es justo decir que también hay de los otros, de los que trabajan bien y a conciencia, por ello es cuestión de buscar y no casarse con los que están de "moda", hay que buscar calidad y precio y no encandilarse con los que venden "espejitos de colores"