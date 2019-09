Tarifazo del transporte desde hoy: $25

Desde este miércoles el boleto del transporte público de pasajeros aumentará de 15 a 25 pesos tal como se había anticipado ya que el gobierno nacional lo autorizó y que el nuevo valor se debite de cada pasajero al usar la tarjeta sube.

Desde el Estado local sostuvieron que el servicio de minibuses local retrasó el costo del boleto todo lo posible. Mientras en muchas ciudades de la provincia, el valor de la tarifa plana del transporte llegó a rondar los 28 pesos, en Rafaela el boleto se venía sosteniendo en 15 pesos.

En los últimos meses el Ejecutivo local manifestó en reiteradas ocasiones la preocupación por la quita de subsidios por parte del Estado nacional que en lo que va del 2019 la pérdida ronda los 40 millones de pesos.

Por tal razón y en virtud de lo que establece la Ordenanza Nº 5021, el Departamento Ejecutivo definió actualizar el costo del boleto del Transporte Público a 25 pesos, tras recibir la autorización por parte de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Automotor (CNRT).

El aumento además de por la quita de subsidios, se fundamenta en la variante en los costos de cubiertas y demás parámetros que se toman en cuenta al momento de evaluar el valor del servicio.

Actualmente en Rafaela el municipio viene haciendo un gran esfuerzo para sostener el servicio, pero ante un escenario de crisis económica , fue indispensable adecuar costos para seguir garantizando un transporte público de calidad que continúe, en paralelo, con la apuesta por el uso de combustibles ecológicos, el cuidado del medio ambiente, las inversiones y la continuidad de los beneficios sociales como el Boleto Educativo Gratuito para estudiantes y docentes y tarifas reducidas para jubilados y discapacitados.

HISTORIA

A finales de 2017, salía $5 el boleto para subir a un minibus. En aquel momento, se duplicó el valor y se aprobó la ordenanza N° Nº 4.918, a partir de la cual -al igual que lo que ocurre con la Tasa Municipal y el resto de los tributos locales- los incrementos serían a partir de la aplicación de una fórmula polinómica, "ad referendum" del Concejo. La misma está compuesta en un 60% del personal, 15% combustible y 25% de reparaciones y repuestos. Pero todavía no se puso en práctica: el año pasado, a mediados de año, debía subir un 11.5%. Pero no se aplicó y a final de año se volvió a duplicar el valor, llegando a los $15 actuales. El año pasado se hablaba de que, sin subsidios provenientes de la Nación o de la Provincia, el valor de equilibrio estaría en torno a los $25. Un valor que, comparado con los de Santa Fe o Rosario, no parecería ser exagerado, salvo que aquí es muy malo y deficiente.

Con información de La Opinión