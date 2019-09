Luciano Castro y una fuerte autocrítica sobre la crianza de su hijo mayor: “Tengo muchas culpas como padre”

A Luciano Castro lo caracterizó durante mucho tiempo su bajo perfil. Sin embargo, últimamente está dando más entrevistas que antes y se anima a hablar de intimidades sobre él y sobre su familia también. Tal es así, que estuvo en el programa de Verónica Lozano e hizo lagrimear a más de uno.A Luciano Castro lo caracterizó durante mucho tiempo su bajo perfil. Sin embargo, últimamente está dando más entrevistas que antes y se anima a hablar de intimidades sobre él y sobre su familia también. Tal es así, que estuvo en el programa de Verónica Lozano e hizo lagrimear a más de uno.

Junto a Julieta Díaz, su compañera de elenco en Pequeña Victoria, fue al programa de Lozano y emocionó a muchas personas. Entre lágrimas, el actor vio un video en el que lo saludaban su mujer, Sabrina Rojas, y sus dos hijos menores, Esperanza y Fausto. Luego de esto, habló sobre su hijo mayor, Mateo: “”Tengo muchas culpas como padre con respecto a él. Cuando estaba conmigo me lo llevaba a grabar y se quedaba con gente de mantenimiento, maquilladores, directores”.

“A mí no sé si me copó mucho eso. Era lo que había que hacer. Con mis hijos menores trato de no hacerlo”, agregó Luciano Castro. Entonces el actor de 44 años señaló que Mateo “sabe que era otra época mía, yo era muy joven y estaba buscando colocarme en el laburo”.

“A Mateo le cuento estas cosas y él entiende lo que yo tenía para ofrecerle, para darle”, señaló el ganador de Martín Fierro en la categoría Actor protagonista de comedia por el programa Lalola. Además explicó que pudo disculparse con su primogénito pero la charla fue generada por el propio Mateo.

“Un día me dijo: ‘Vení acá gordo, tenemos que hablar’. En un momento los hijos dejan de callarse y está buenísimo. No me hizo ningún reclamo. Él es un chico supermaduro y tiene una madre brillante. El conflicto es mío que me hubiese encantado (estar más presente), pero bueno, era lo que había”, cerró Luciano Castro.