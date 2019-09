Preocupación por la salud de Arcangel: el reggaetonero fue internado de urgencia por una “falla cardíaca”

Según informó su agencia de representación en Estados Unidos, el reggaetonero Árcangel de 33 años y de origen dominicano, viajaba por la ruta desde Miami hasta Orlando cuando empezó a sentir los primeros síntomas, y tuvo que ser ingresado de emergencia este lunes en un hospital de Florida después de notar que algo en su corazón no se hallaba bien.

Según indicó el parte médico, Arcángel se mantiene en condición estable, aunque, precisa el informe,”permanecerá hospitalizado durante los próximos días y su salud seguirá siendo monitoreada por los profesionales”, aseguraron desde la entidad sanitaria. “Quiero darle las gracias a todas las personas y a mis fanáticos que me han regalado sus oraciones en estos momentos. Aprecio mucho todo el amor que me envían y lo mucho que se han preocupado por mí. Pronto me sentiré mucho mejor y podré volver a entregarles todo lo mejor de mí y de mi música”, señaló el cantante de reggaeton a la prensa.

En su cuenta oficial de Instagram Arcángel publicó una ilustración que reúne su cara, un corazón, la bandera de Puerto Rico, un micrófono y más objetos que lo representan. El texto que acompaña la imagen sostiene “Mi corazón es más de ustedes que mío! Por eso no me puedo ir ahora! Aunque será cuando Dios quiera y yo estaré aquí para cuando él decida, mientras tanto sigo aquí DE PIE Y CON VIDA, SOPORTEN A ARCANGEL MIENTRAS YO VIVA! YO REPRESENTO A LOS QUE NO TIENEN SALIDA, POR ESO EL BAJO MUNDO A MI ME INSPIRA! (…)”, aseguró en su red social el artista.