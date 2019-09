Cristian Castro teme por la vida de su mamá, Verónica

Desde un principió Cristian Castro no veía bien la relación que mantenía su mamá, Verónica Castro, y la presentadora Yolanda Andrade. Él le advirtió en su momento a la actriz que no fuera más allá con ella ya que podrían haber consecuencias y ahora se encuentra preocupado por la vida de su mamá.

No obstante, la reconocida actriz decidió hacer odios sordos al pedido de su hijo y ahora, más de una década después, se pueden ver las consecuencias que temía Cristian Castro. Yolanda destapó un romance que tuvo con Verónica hace ya casi 20 años y que las llevó hasta tener una boda simbólica en Amsterdam en el año 2004.

Dicho escándalo tuvo más credibilidad cuando Verónica comenzó a realizar acusaciones contra ella, lo que llevó a la actriz a tomar la decisión de alejarse del mundo del espectáculo. Verónica Castro anunció su retiro luego del escándalo por una supuesta boda gay: “No puedo con el escarnio”

Hace unos días Verónica subió a su cuenta de Instagram un fragmento de una canción de Cristian Castro y escribió un mensaje para que pueda ser leído por todos sus seguidores: “La vida ha cambiado mucho, pero yo no puedo con la agresión y el escarnio. Y digo adiós a lo que tanto amé: mi profesión. Por 53 años entregué mi vida, con todo mi amor. Gracias por todo, pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años quiero mi paz”.

A lo que la presentadora respondió, primero por medio de Instagram señalando a Verónica por hacerse la víctima y luego realizó una entrevista a Tv. Ella aseguró sentirse tranquila porque nunca dijo una mentira, pero aceptó que las cosas llegaron a un punto que ella no esperaba y que las dos se equivocaron. Además de recordar el asunto de la boda entre ambas: “La boda fue hace casi 20 años, y si hubiera sido ayer no tendría nada de malo; no fue legal, fue simbólica, pero en su momento fue muy significativa para ambas”.

En el momento en que le preguntaron sobre la decisión de Verónica de retirarse, Yolanda Andrade no tuvo una buena reacción para con actriz: “Una vez más, Verónica miente, ese anuncio que dio es mentira, está provocando más odio hacia mí. ¿Quién se va a retirar después de tantos años de carrera por un chisme de estos? Otras razones y cosas tendrá que no quiere que se sepan, va a regresar y decir que lo hizo porque su público lo pidió.”

y aunque en esa misma entrevista la presentadora dijera que querría hacer las pases con Verónica y que el asunto se calme, parece que todo se encuentra fuera de control, ya que la revista TV Notas publicó en su edición un reportaje en el que se encuentra involucrado Cristian Castro, con quien Yolanda tuvo un romance en los años 90.

Es más, la misma Yolanda fue quien reconoció que fue con Cristian Castro con quien tuvo por primera vez relaciones íntimas, pero al tiempo se enamoró perdidamente de Verónica. Según la TV Notas, el cantante se encuentra muy molesto por todo lo que está ocurriendo entre ellas dos.

Una fuente citada por la revista explicó que: “Para él no fue ninguna sorpresa, sabía que tarde o temprano esto saldría a la luz y está muy enojado, pero no de ahora, sino desde que descubrió los amoríos de su mamá con Yolanda, pues nunca estuvo de acuerdo con esa relación, y le advirtió a Vero que tarde o temprano su jueguito tendría consecuencias”. También agregó que: “Un día, Cristian le dijo molesto a su mamá que una cosa era irse a tomar un café con unas amigas, y otra, llevárselas a su cama. Vero le respondió que no era nada serio, que era sólo un juego, pero como te digo, él le recriminó y le advirtió que tarde o temprano lo que estaba haciendo le traería consecuencias. De hecho, ahora le llamó y le dijo: ‘¿Ya ves?, te dije que tarde o temprano se iba a saber, pero no quisiste hacerme caso’”

Esos in contar de que Cristian no soporta a Yolanda y ahora se encuentra muy preocupado por la vida de su madre, quien sufre de depresión desde hace ya un tiempo atrás.