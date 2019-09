“Nosotros tenemos que sentir vergüenza de que en la Argentina haya hambre”

Durante la tarde de este miércoles, en programa Puerto Base entrevistaron a Juan Carlos Schmid, secretario general de Federación Marítimo Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FEMPIRA) y LA Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). El dirigente habló de la actualidad del país y dejó varias frases interesantes.

“Yo no tengo la solución de cómo se resuelve la herida profunda de la pobreza en Argentina. Lo que sí tengo, es una contestación contundente, nosotros tenemos que sentir vergüenza de que en Argentina haya hambre. El sistema democrático debería avergonzarse que, bajo el imperio de las leyes, el derecho a elegir y el funcionamiento de las instituciones, una cuestión tan básica como el hambre en el país no la podamos resolver“, aseguró.

En este sentido, el dirigente resaltó la importancia de que se haya aprobado el proyecto en relación a esta problemática. “Por esta razón, yo he estado en las manifestaciones para que se apruebe la emergencia alimentaria. Pero al mismo tiempo, he dicho contundentemente que no alcanza con esta medida y con que se apruebe la prórroga de esta ley“, lanzó.

“Es muy fácil reclamar que el Estado se haga cargo de esto y asigne las partidas. Es cierto que el Estado es el que debe intervenir, pero acá se tienen que sentar los actores. Está la gente que forma los precios en la cadena alimentaria y amasa fortunas, mientras que el sector más vulnerable siente hambre. Entonces, ellos también tienen que hacer su contribución para que haya una sociedad en armonía”, expresó.

Ante este contexto, remarcó la importancia de que todos los actores pongan de su parte para avanzar. “Entonces lo que digo es que se sienten los que tienen que poner más, porque acá no es que todos perdimos, acá hay ganadores y hay que buscarlos y decirles ‘señores, ustedes tienen que abrir el corazón y la caja fuerte“, indicó.

“Al llamado al pacto social propuesto por Alberto Fernández, lo veo como una apuesta razonable, en tanto y en cuando se recupere lo más importante que es la confianza. Hay que recuperar fuertemente la confianza, los que se sienten en la mesa tienen que cumplir con lo que pactan. Cuando hay un pacto de esta naturaleza lo tiene que exteriorizar para que todo el mundo sepa qué es lo que dice uno y otro y cuál es la conclusión”, explicó.

Por último, Schmid hizo referencia al rol de las organizaciones populares. “La democracia popular se puede sostener si la política y los que las hacen, tenga un sentido distinto al que tiene hoy. Si yo llego a la política y lo único que me interesa es permanecer, entonces me recuesto sobre los mercados y elementos secundarios y no interpreto y me acerco a quienes me votaron, que es el pueblo”, selló.

Con información de www.elintransigente.com