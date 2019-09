Por unanimidad, el Senado aprobó la emergencia alimentaria

En línea con el debate exprés en Diputados, la Cámara alta convirtió en ley por unanimidad este miércoles la emergencia alimentaria, después de un acalorado debate con fuertes cruces políticos. La sesión se desarrolló en medio de una fuerte movilización de agrupaciones sociales, principales impulsores de la movida.



Fueron 61 votos afirmativos, sin negativos ni abstenciones los que permitieron convertir en ley el proyecto que prorroga la emergencia alimentaria hasta 2022 y fija un incremento del 50 % de las partidas destinadas a programas de alimentación y nutrición.

En diputados se le había dado media sanción con 222 votos positivos, ninguno negativo y una única abstención.

Ese mismo día, horas más tarde, el propio oficialismo convocó al Senado para darle el aval final a la ley cuanto antes y "sacar el tema de la agenda pública", según reconocieron fuentes del interbloque Cambiemos.

La sesión, que finalizó a las 18 horas, se limitó al tratamiento de este único proyecto, comenzó con una perlita: los senadores cantaron el Himno Nacional a capella porque no funcionaba el sonido.

En el arranque, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, hizo una moción de orden para que solo hablaran en la sesión dos senadores por bloque y por un máximo de 10 minutos cada uno. La moción fue aprobada.

En la lista de oradores se anotaron Esteban Bullrich y Luis Naidenoff (ambos por Cambiemos), José Mayans y Carlos Caserio (por el PJ), María Sacnun y Marcelo Fuentes (por los K), y por los diferentes bloques los senadores Pino Solanas, Cristina Fiore, Guillermo Pereyra, Madgalena Odarda, Adolfo Rodríguez Saá y Juan Carlos Romero.

"La comida, las tarifas, toda la economía está dolarizada, pero los salarios están pesificados", arrancó su exposición el senador José Mayans (PJ-Formosa).

Mayans también apuntó contra el oficialismo por la parálisis del Congreso y criticó puntualmente que la sesión de este miércoles fuera exprés. ."Todo se hace rápido, que no hable casi nadie, ¿qué queremos tapar?", se preguntó.

También se quejó de que en la ley de emergencia económica el "80% de la ayuda llegará a la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias que se arreglen, no estoy de acuerdo con esto, aunque obviamente voy a votar a favor".

Por su parte, Pino Solanas lanzó duras críticas al Gobierno y advirtió que "debería ser un delito muy grave que tengamos semejante mancha del hambre. Esto se produce al final del mandato que comenzó en diciembre de 2015 y nos hemos cansado de marcar las deficiencias y alertar hacia dónde iiba esta dirigencia".

Uno de los efusivos en sus cuestionamientos fue el senador neuquino Marcelo Fuentes, quien acusó al Gobierno de ser "una banda que viene a recuperar lo que perdieron con las AFJP. No les importa nada y así se están yendo".

"El mejor equipo de los últimos 50 años logró la dolarización de la harina. Reflejan una ideología de desprecio a la gente, al hambre, al desigual", lanzó Fuentes.

Por su parte, el senador oficialista Luis Naidenoff, celebró que se debata "la pobreza". "Es un problema que excede a una mirada mezquina o en el marco del contexto previo al 27 de octubre", sostuvo el formoseño.

También se metió en la disputa electoral y lanzó que "no está nada dicho". "Hay que manejarse con la verdad y no hay que rehuir. Quiero escuchar al candidato que obtuvo la mayoría circunstancial en una elección que no definió nada. Lo quiero escuchar en el debate, hay que decirle a la gente lo que se piensa, nosotros tenemos una receta", insistió.

En la calle, organizaciones sociales como la CTEP, Barrios de Pie, la Corriente Clasista Combativa y el Frente Darío Santillán, entre otros, se concentraron desde temprano frente al Congreso.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no está. Vuelve el jueves de Cuba, a donde viajó para visitar a su hija, Florencia, que está bajo tratamiento médico.



El candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, el senador Miguel Angel Pichetto, también se ausentó. "Tiene compromisos de campaña", apuntaron en su entorno.

La temática resulta incómoda para Pichetto, quien en las últimas semanas tuvo duras declaraciones respecto a los movimientos sociales, a los que incluso tildó de "multinacionales de la pobreza".



“Si Argentina no crece, no hay empleo, y si no hay empleo hay que seguir sosteniendo este circuito perverso de los planes, donde hay actores que tienen control, dominio, clientes y recursos", declaró esta semana.

Al igual que en Diputados, donde el sistema de pocos oradores y discursos sin chicanas rindió frutos, el esquema es similar: los jefes de los principales espacios acordaron que haya un sólo orador por bloque -con una exposición de 10 minutos- y un cierre.

El peronismo, que desde la confirmación de la candidatura de Alberto Fernández está en "modo herbívoro", no quiere tropiezos durante la campaña espera que sea así.

El propio Alberto Fernández había pedido "evitar la calle" la semana pasada y después se sumó Carlos Caserio, el jefe del bloque de senadores del peronismo. "Necesitamos que los movimientos sociales se tranquilicen, que la gente no esté angustiada, que estén en su casa y no en la calle", aseguró el cordobés.

Cambiemos busca llegar al final del mandato de Macri sin disturbios en las calles. Además, aseguran, al ser una reasignación de partidas, el proyecto no afecta el presupuesto ni las metas fiscales que ellos fijaron para este año. "El problema lo va a tener el Gobierno que venga", señalan.

De acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal de la ley sería de $ 10 mil millones, aunque en el ministerio de Hacienda la cuenta les da poco más de $ 8 mil millones.



