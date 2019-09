Una vieja fotografía de Trudeau con turbante y maquillaje oscuro desata una tormenta política

Justin Trudeau vuelve a situarse en el centro de la polémica. La revista Time difundió el miércoles por la tarde un artículo con la imagen del primer ministro canadiense rodeado de estudiantes y colegas, cuando era profesor en 2001 en la West Point Grey Academy, un reputado instituto privado de Vancouver (Columbia Británica). Trudeau, quien en ese momento tenía 29 años, aparece en la imagen con turbante y maquillaje oscuro. La fotografía es del anuario 2000-2001 de este centro de enseñanza y fue tomada durante una fiesta temática llamada “Noches árabes”.



La publicación sostiene que obtuvo una copia del anuario a principios de este mes a través de Michael Adamson, un empresario de Vancouver que mantiene vínculos con la West Point Grey Academy. “[Adamson] dijo que vio por primera vez la fotografía en julio y sintió que debía hacerse pública”, menciona la revista Time. Cameron Ahmad, portavoz del Partido Liberal, confirmó poco después a los medios canadienses la autenticidad de la imagen. También precisó que Trudeau asistió al evento con un disfraz inspirado en el personaje de Aladino.



Justin Trudeau pasó el día en ciudades de la costa atlántica canadiense, en el marco de distintos eventos de la campaña electoral federal. Antes de despegar en Halifax (Nueva Escocia), abordó el tema ante la comitiva de periodistas que le acompañaban. “Lo lamento profundamente. Jamás debí hacerlo. Fue un error. Me decepcioné a mí mismo”, declaró Trudeau, y agregó que en ese tiempo creía que no se trataba de un gesto racista, pero que ahora lo sabe. Frente a los micrófonos, Trudeau admitió que usó un maquillaje similar en un espectáculo de canto durante sus años de secundaria. El político liberal se ha distinguido como un acérrimo defensor del multiculturalismo y ha hecho hincapié en combatir cualquier forma de discriminación. Trudeau, tras su disculpa, descartó la posibilidad de dimitir.



Desde la ciudad de Sherbrooke (Quebec), en su gira proselitista, Andrew Scheer, líder del Partido Conservador, opinó sobre la fotografía de Trudeau. “Me sorprendió mucho y me decepcionó, como a todos los canadienses, cuando me enteré de las acciones de Justin Trudeau. Es un acto de burla y racismo. Era tan racista en 2001 como lo es en 2019”, señaló, para agregar posteriormente que alguien con una falta total de juicio e integridad no está en condiciones de gobernar el país. Jagmeet Singh, parte de la comunidad sij donde se usa turbante y también dirigente del Nuevo Partido Democrático, expresó que el gesto de Trudeau le parece inaceptable, y que le hace suponer que el comportamiento del liberal no es igual en público que en privado.



El Consejo Nacional de Musulmanes Canadienses manifestó, a través de su cuenta de Twitter, su malestar por la polémica fotografía al señalar que pintarse la cara de esa forma "es reprobable y recuerda una historia de racismo y una mitología orientalista que es inaceptable". En un mensaje posterior, el organismo agradeció las disculpas ofrecidas por el primer ministro.

Justin Trudeau suma así un nuevo escándalo. En febrero de 2018, cuando realizó una visita oficial a la India con escasos resultados políticos y económicos. Sin embargo, los medios criticaron sobre todo los momentos en que Trudeau y su familia pasearon por varios lugares y lucieron prendas tradicionales que rayaron en la exageración. Hasta el momento, el golpe más duro que ha recibido el primer ministro fue por el caso SNC-Lavalin. En febrero de 2019, se hizo público que el primer ministro y varios de sus allegados quisieron intervenir para frenar un proceso criminal a la firma de ingeniería por sobornos a funcionarios libios.

La campaña electoral arrancó en Canadá el pasado 11 de septiembre. Las elecciones, en las que Trudeau busca la reelección, se celebrarán el 21 de octubre. En la campaña de 2015, los conservadores mostraron constantemente un vídeo —grabado en un evento benéfico en 2011— donde Trudeau aparecía despojándose de un par de prendas para hacer reír a la audiencia. A finales de este mes de agosto, en vísperas del inicio de la campaña electoral, reapareció un vídeo de Andrew Scheer, líder del Partido Conservador, en el que mostraba su oposición al matrimonio homosexual.

