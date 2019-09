“Actitud frente a la vida”: la declaración de la esposa de Marcelo Gallardo tras el escándalo con Alina Moine

Hace poco que estalló el rumor de un supuesto romance entre Marcelo Gallardo y Alina Moine. Algo que generó muchas alertas, y sobre todo que la relación del DT y su mujer, Geraldine La Rosa, no estaba del todo bien.

Sobre todo teniendo en cuenta que acaban de tener su cuarto hijo el pasado 24 de julio. Marcelo Gallardo y su esposa ya no estaban más juntos. Entonces, en este contexto, Geraldine compartió un video en el que habla de la actitud positiva: “Buena semana. Actitud frente a la vida que es bella y vale la pena vivirla”, escribió junto a una grabación en la que se la ve ejercitando en la playa.

“Acá estamos de nuevo con las estocadas después de un mes y medio. Pero bueno, seguimos con actitud siempre positiva y bien arriba”, expresó la diseñadora en medio de una sesión de ejercicios.

Lo que se supo en las últimas horas, es que Moine no desmintió tener, o haber tenido, una relación con Marcelo Gallardo. Y lo más llamativo es que elaboró una teoría sobre el escándalo que se desató. “No me interesó nunca aclarar nada de mi vida. Es personal. Claro que hablamos con Marcelo sobre esto. Es profesional y se destaca en los suyo por eso”, agregó Alina.

También fue consultada sobre si creía que había algo atrás de estas versiones. Pero la respuesta de la periodista deportiva fue contundente: “Me hizo mucho ruido la primera vez. Me parece que me llevaron puesta a mí pero no era para mí la maldad. No puedo decir nada porque soy periodista y sin pruebas no puedo hablar”, expresó en Intrusos.