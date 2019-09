Lomazo y micro bikini: Jésica Cirio deslumbró a sus seguidores “lista para que arranque el calorcito”

Jésica Cirio es una de las mediáticas argentinas más reconocidas del país. Con una carrera de muchos años, participó en cientos de trabajos en el ámbito del baile, modelaje, de la actuación y más. Pero ahora está enfocada en ser madre y en varias producciones de fotografías.

La bailarina profesional de zumba encandiló a sus seguidores cuando compartió una fotografía de una producción para la nueva temporada de primavera-verano de Cocot & Dufour. Posando con una micro bikini verde oliva y alejando la mirada, Jésica Cirio es la reina del fitness.

Con un auténtico físico trabajado por todo el baile y deporte que hace y un pelazo arreglado por profesionales, Jésica Cirio escribió a sus dos millones de seguidores de Instagram: “Con @cocotdufour ya estamos listas para que arranque el calorcito ”

Pero no todo siempre fue color de rosas para Cirio: “Fui perdiendo el foco, me perdí yo y perdí el contacto con mi mamá… No hablé con ella durante un año. Era muy chica, demasiado para ver cosas tan terribles. Me rodeaba gente fatal, mala, oscura. Un adolescente es vulnerable y curioso. Tuve contacto con todo, pero jamás al límite”,contó a Gente.

“Me la creí, me llevé el mundo por delante. Soberbia y sobreexpuesta a cualquier precio… Todo se me escapó de la manos. Sentí que tanta popularidad de golpe me había quemado. Engordé y hasta sufrí antropofobia (miedo a las personas). Si lograba salir a la calle, no quería que la gente me mirase”, terminó la ahora madre de Chloe Insaurralde, Jésica Cirio.

El amor de Martín Insaurralde, convertirse en madre por primera vez y re enfocar su vida hacia los aspectos positivos de la vida fue una buena forma de transformarse en alguien mejor para su hija. De ésta forma, Jésica Cirio se convirtió en la mejor versión de ella misma.