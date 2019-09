El empresario Daniel Vila denunció presiones del presidente Mauricio Macri

El presidente del Grupo América, Daniel Vila, denunció en diálogo con el periodista Alejandro Fantino en el programa Animales Sueltos que fue víctima de presiones por parte del jefe de Estado, Mauricio Macri.

De acuerdo a los dichos del empresario, el mandatario le solicitó en el inicio de su gestión que cediera al Estado el espectro -frecuencias que utilizan las empresas de telecomunicaciones para brindar diferentes servicios- de la compañía Supercanal Arlink porque había asumido un compromiso con el Grupo Clarín. Contó que frente a su negativa, el entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, impulsó una denuncia penal en su contra. Finalmente, tras un principio de acuerdo, el Presidente se comprometió a interceder ante la Justicia para desactivar el impulso de la investigación.

La transcripción completa de la denuncia que realizó Vila durante el reportaje:

– Macri asumió un compromiso conmigo. Cuando él asume, me pide que la empresa que yo represento, Supercanal Arlink, le devolviera al Estado el espectro. Nosotros estábamos en una situación de conflicto, habían unas medidas judiciales que paralizaban el espectro y él me pidió que se lo reintegrara, que lo devolviera, porque lo tenía comprometido con Clarín.



Yo le dije que no podía; finalmente le entregué un papel firmado donde decía que yo desistía de esas medidas judiciales y él se comprometió conmigo a guardarlo y presentarlo solamente el día que yo vendiera mi empresa, cosa que no hizo. Como no lo hizo, presentó ese documento judicial antes de tiempo, los abogados de la empresa tenían sus reaseguros y evitaron que ese espectro volviera al Estado. ¿Qué hizo ahí el presidente? Lo mandó al ministro Aguad a meterme una denuncia penal. Cuando le devolví el espectro, me mandó un whatsapp diciéndome que ya le había dado instrucciones al Procurador para que dejara sin efecto la denuncia penal.

Eso no es solo meterse con la libertad, en este caso con la mía, sino también inmiscuirse en el Poder Judicial, cosa que está prohibida porque vivimos en una República donde los poderes son independientes.

– Fantino: No te quiero sacar de esta, pero vos sabés que es muy grave lo que estás diciendo y podés tener algún tipo de inconveniente y mañana te pueden citar de oficio.

– No tengo problema, tengo el teléfono, los whatsapp, con gusto los voy a llevar. No solamente tengo los whatsapps, saqué fotocopias de las capturas telefónicas y las he hecho certificar por escribano.



– El futuro del país

"Veo todo con preocupación, con la esperanza que pueda cambiar, y lamentando el tiempo perdido. Los argentinos somos especialistas en perder el tiempo y oportunidades, los últimos 70 años hemos perdido oportunidad tras oportunidad. En este gobierno perdimos una enorme oportunidad porque, más allá de quién votó y quién no votó a este Presidente, todos le depositamos la confianza".

"Estaba convencido de que Macri podía cambiar las cosas; deposité la confianza en Macri. La palabra no es desilusión, no me siento desilusionado, me siento defraudado por este Gobierno. La diferencia no es menor, cuando te defraudan te quitaron algo que por derecho te correspondía. Siento que este gobierno a todos nos quitó algo que por derecho nos correspondía: que no hubiera tantos pobres, que no hubiera tanto hambre, que hubiera mejor enseñanza, mejor salud, porque teníamos el derecho y para eso le depositamos la confianza".

– Su relación con Macri

"Nunca más volví a intentar acercarme a Macri, porque uno en la vida tiene que tener límites y los míos son: no me meto con la familia de nadie, ni con la libertad de nadie. Cuando alguien se mete con mi libertad o mi familia, para mi pasó el límite".

– La Cámpora

"La Cámpora tiene mala prensa. Es un grupo de jóvenes que a principios del 2003, cuando Néstor Kirchner llega al poder, los prepara para que fueran el futuro político y de la función pública de la Argentina".

"Con la 125, en el medio de la pelea, los saca de los libros y los pone en la calle a pegar carteles y pintar paredes. Vos no conocés miembros de la Cámpora procesados o sospechados de corrupción, son chicos talentosos e inteligentes".

"Nos vendieron que Máximo Kirchner se drogaba y jugaba la PlayStation todo el día. Es un chico inteligente, estudioso, preparado, que sabe de economía, esto no quiere decir que yo sea kirchnerista, esto es un dato de la realidad".

– Las elecciones

"No veo motivos para que el resultado se revierta, al revés, incluso se puede incrementar la diferencia".

"Si el nuevo gobierno toma las medidas que hacen falta, creo que Argentina se levanta rápido, porque va a haber una percepción de que las cosas se hacen en serio. Si no, vamos a seguir con este sensación de muerte permanente"

"Alberto Fernández no va a hacer el 100% a lo mejor, pero con que haga un buen porcentaje de lo que hay que hacer es suficiente".

– La pelea con Néstor Kirchner y la relación del gobierno con los medios

"Fue en la Casa Rosada, en el despacho de Alberto Fernández. Fue un momento muy duro, pensé que me sacaban los Granaderos. Al kirchnerismo de Néstor Kirchner le gustaba mucho meterse en los medios, al de Cristina, menos… Y el macrismo de Macri anda con el cuchillo debajo del poncho: crees que no te va a hacer nada, que son inofensivos, pero te clavan el facón en el momento menos esperado".

"Con Néstor terminó muy mal, con el tiempo nos volvimos a ver y creo que él empezó a mirarme de otra manera, casi con respeto, y nunca más recibí una presión de él sobre las posiciones editoriales y los medios".

"No creo que Alberto Fernández se vaya a meter con los medios, lo veo racional".

– Ley de Medios

"Fue un desastre, malísima, espantosa, la hizo gente que no tenía idea de lo que era la industria de medios. Fue hecha para perjudicar a Clarín y tuvo el final que tuvo, primero en la Justicia y después derogada por un DNU de Macri. Murió".

– Reforma laboral

"La reforma laboral es fundamental. Si el sector sindical va a querer tener cada día mayores derechos y el sector empresario va a querer cada día pagar salarios más bajos, no hay posibilidad de que nos encontremos. Hay que buscar puntos de encuentro. Tal vez no haya una reforma laboral integral como Argentina necesitaría pero a lo mejor se puede avanzar en determinados puntos".

