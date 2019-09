“No dan los números, es independiente que gane Macri o Alberto Fernández”

El economista Javier Milei, aseguró que Argentina está mucho peor de lo que se dice. Argentina se dirime entre dos escenarios; en los dos, el default está dado. Hemos empezado con esta mentira del reperfilamiento que en realidad es un default porque si están tomando 11 mil millones de dólares para ponerlo en el mercado cambiario, alguien no los recibió”.

“La diferencia es que en un escenario, no tendrías hiperinflación y en ese caso la pobreza estaría en torno al 50% y en el otro caso, sí con hiperinflación, tendrías pobreza de un 75%”. Además, aseguró que “el año que viene no pagamos” porque “no dan los números, es independiente que gane Macri o que gane Alberto Fernández”.

“No dan los números de la economía argentina. El año que viene, Argentina tendría que conseguir 35 mil millones de dólares para ser digna de crédito y tener superávit y tenemos déficit: basta. Nadie nos va a prestar un mango, con lo cual lo más probable es que nos peguemos un brutal golpe, de puro milagro nos salvaríamos el año que viene y si nos salvamos, el golpe será en 2021”.

“La clase dirigente no está haciendo nada. El comunicado de hoy del Banco Central muestra primero, que no saben y segundo, que están tirando más nafta al fuego. Hoy tenés una caída en la demanda de dinero que se tradujo en un salto brutal del tipo de cambio. Es decir: la gente no quiere tener pesos y el BCRA tira pesos a la calle, o sea es más inflación”, apuntó entrevistado en América TV.

“Es imposible saber a cuánto llegará la inflación porque Argentina podría caer en una hiperinflación”. Allí apuntó que “el Gobierno tiene un mal diagnóstico de cómo ocurre la inflación. El problema inflacionario argentino es, por un lado, por la emisión monetaria y otra es porque la gente repudia el peso. Además, el BCRA está quebrado y eso se llama hiperinflación”.

En tanto, explicó Milei que “Argentina tiene reservas de libre disponibilidad por 10 mil millones de dólares y pasivos seis veces mayores”. Entre las medidas de posible solución a la crisis económica, planteó que “en el plano monetario, primero tenés que limpiar el balance del Banco Central; tenés que arreglar el problema de las Leliq y el de los pases y eso se hace usando los dólares y no rifándolos en el mercado de cambio como está pasando”.

“El Gobierno cree que la inflación la genera el tipo de cambio, cree que cuando sube el dólar, suben los precios. La inflación es un fenómeno monetario. El precio del dólar es un precio más de la economía, sube primero, después los mayoristas, luego el IPC y por último, los salarios. El año pasado, subió 120% el tipo de cambio en un año, subieron 75% los precios mayoristas y 48% el precio al consumidor”.

Consultado sobre la posibilidad de adelantar el traspaso de poder, Milei se mostró de acuerdo. “Sí, definitivamente hay que adelantar los plazos institucionales porque con el deterioro que está teniendo la economía, estás en camino de una crisis y cada día se profundiza más, cada medida del Gobierno dura menos. Ya tenemos una situación compleja, vamos a estar peor. Pierde valor el peso, no es que sube el dólar”.

En el mismo sentido, detalló que “la causa es el balance del Central, para (solucionarlo) tenés que armar un programa económico consistente y que lo arme alguien con reputación, el Gobierno no puede aportar eso y si del otro lado, los economistas referentes de Alberto Fernández dicen que van a hacer más déficit fiscal y que lo van a financiar con emisión monetaria (…)”.

Respecto al impacto de los debates presidenciales en los mercados, Milei sostuvo que allí “Alberto Fernández va a tener que responder en línea a su base electoral, con lo cual podés tener es una aceleración de más caída en la demanda de dinero; sí, más inflación. En los debates, se va a precipitar la crisis. No importa el 28 de octubre, ya ves venir el resultado de la elecciones y hoy ya tenés corrida”.

Por último, consultado sobre el encuentro de Alberto Fernández con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y sus expresiones sobre cumplimiento de las obligaciones luego de crecer, Milei precisó que “eso demuestra que no conoce cómo funciona la dinámica de crecimiento. No crecés si estimulás el consumo, se crece a partir de producir más. Por último anticipó que “para 2020 se debe esperar más caída del salario y más caída del empleo”.

Con información de www.elintransigente.com