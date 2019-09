Crisis en Chubut: Arcioni insiste con que no va a renunciar y afirma: “El Presidente dijo que a Chubut no le dieran ni agua”

El proyecto de aumento de sueldo del Gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, para él y su planta de ministros causó gran indignación en el contexto económico actual, en medio del conflicto docente que vive la provincia desde hace nueve semanas.

Este jueves, Arcioni reiteró que no piensa dejar su puesto “bajo ningún punto de vista” e hizo referencia a la tensión con el gobierno nacional por la falta de pago de un acuerdo al que habían llegado con la provincia que gobierna: “Que el presidente dijo que a Chubut no le dieran ni agua es cierto, y no es lo único que dijo”, contó en comunicación con radio La Red.

Aunque fue muy crítico con Mauricio Macri, Arcioni despegó al ministro del Interior, Rogelio Frigerio: “Siempre está a disposición más allá de las cuestiones partidarias. No creo que intervenga la provincia”.

Sobre la polémica por su aumento de sueldo y el de su cuerpo de ministros, el gobernador se defendió: “Nunca es el momento de aumentar los sueldos, mi sueldo es 55 mil pesos, un ministro 47 mil pesos, el Poder Judicial y Legislativo es más alto. Los salarios de los ministros y el mío como gobernador los he congelado desde 2017. Hoy con la responsabilidad que tiene un ministro y con la exigencia que les impongo no son sueldos dignos. Basta de hipocresía y basta de especular”.

Luego, reconoció que “Chubut está atravesando una situación financiera muy complicada”, y explicó: “Hay que hacer un repaso de cómo se llegó a esta situación. Chubut en junio tenía un equilibrio fiscal primario algo que no ocurría hacía tiempo. En noviembre de 2017 la provincia tenía un déficit de cerca de mil millones de pesos mensuales por un endeudamiento mensual tanto a través de créditos de fondos fiduciarios como de la emisión de letras para cumplir con los salarios, congelados por más de un año. Con mucho esfuerzo logramos desendeudarnos”.

“Todo eso con falta de herramientas financieras, con falta de acompañamiento del gobierno nacional y a eso hay que sumarle los decretos de necesidad y urgencia que impactaron directamente en la economía de la provincia, como el congelamiento del precio del combustible y la eliminación del IVA en ciertos productos”, amplió el gobernador para intentar dimensionar los impactos financieros que sufrió su provincia durante este año.

En números, Arcioni especificó: “La provincia deja de percibir, de acá a fin de año, 2 mil millones de pesos por el congelamiento de combustibles, por eliminación de ingresos brutos por casi 500 millones de pesos”.

El gobernador desmintió también que los empleados estatales no cobraran su salario al día: “Cobran el 100% de los sueldos dentro del mes, no como se dijo en algunos medios”.

“El gobierno nacional se comprometió luego de gestiones que realicé junto al ministro de Economía, y también a través del gremio de docentes, a aportar 2 mil millones de pesos para poder pagarle los salarios a los maestros, y al día de hoy depositó a cuenta gotas 1.127 millones. Ese es dinero que le corresponde a la provincia, no hubo ningún tipo de aporte extraordinario, el único fue un compromiso de 100 millones de pesos que al día de hoy no se depositó”, denunció Arcioni.

Luego de escuchar al ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, asegurando que Arcioni falta a la verdad, el gobernador arremetió: “Hay mucha hipocresía e irresponsabilidad en las declaraciones del ministro”, y desafió: “Pregúntenle cuál fue el monto que giró desde el Ministerio para Chubut”.

“La masa salarial de todos los auxiliares y docentes de la provincia de Chubut es de 1.600 millones de pesos, el compromiso por parte del gobierno nacional con aportes extraordinarios, que no llegaron, iba a ser de 1.900 millones de una sola vez para pagar un 100% a auxiliares y docentes”, aseguró el gobernador de Chubut.

En esa línea, reclamó: “Los chicos tienen que estar en las aulas, hace nueve semanas que no van al colegio, con todo lo que eso implica”.

Luego, opinó sobre las polémicas declaraciones de Santiago Goodman, secretario general de ATECH y líder de los docentes en Chubut que afirmó: “Que los alumnos aprendan a luchar es más importante que saber la raíz cuadrada”.

“Hay mucha irresponsabilidad en los dichos de Goodman, los chicos tienen que estar en las aulas aprendiendo”, sostuvo Arcioni.

Por último, reiteró su deseo que “los chicos estén en las aulas” y pidió a Goodman y a todos los gremios docentes: “Continuemos el diálogo para recuperar la paz social que nos merecemos. El partidismo hay que sacarlo de lado para sacar la provincia adelante”.

