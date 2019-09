Denuncian por acoso a Carlos Bernal, ex bailarín de ShowMatch: “Me encanta tu voz de nena”

La mamá de una joven de 16 años radicó la denuncia por acoso sexual contra el ex bailarín de ShowMatch, Carlos Bernal. De acuerdo a lo indicado, el hecho se registró desde el 2 de junio hasta el 18 de agosto, momento en que la madre de la menor descubrió todo

La mujer indicó que su hija Giuliana “práctica gimnasia rítmica a nivel competitivo” de manera que a través de una productora participó en varias competencias donde “los jurados suelen ser personas públicas y prestigiosas de dicha disciplina”.

En diálogo con Primicias Ya, la mamá de la menor aclaró que su hija entró en contacto con el ex bailarín de ShowMatch a partir de un casting realizado en mayo en un teatro de avenida Corrientes. “Al finalizar la competencia, este sujeto se acercó a mi hija para felicitarla por su rendimiento”, explicó.

A partir de ese momento, Bernal y Giuliana se empezaron a seguir a través de Instagram y “mantuvieron conversaciones por mensajes privados”. Sin embargo, “el jueves pasado, a raíz de una crisis de llanto de mi hija, tomo conocimiento de que en reiteradas oportunidades Bernal se desubicó con ella”.



Al respecto, la mamá de la menor detalló que el ex participante de ShowMatch le envío fuertes mensajes de índole sexual a su hija. A modo de prueba, la mujer presentó mensajes de Bernal donde le decía a la menor: “Soñé que estabas vestida de colegiala y te iba a buscar al cole”, “Me encanta tu voz de nena buena”, y “Decime ‘porfis, papi'”.

La mujer resaltó que a partir del acoso sufrido, su hija empezó a cambiar de actitud. “La notaba distinta. Es decir, pensativa, introvertida, extraña. Cuando me cuenta lo que le sucedió me dice que no quiere ir al colegio y no practica su actividad habitual, que son cuatro horas de entrenamiento diario”.

En la denuncia, también se lo acusa de amenazar a la joven dado que “ella le contó a su psicóloga y después habló con un referente de la productora donde hizo el casting. Inmediatamente Bernal le escribió pidiéndole que borre todo, que tendría que haberlo cuidado y que se iba a suicidar”.

La denuncia de la mamá fue radicada en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 7 donde se concretó la declaración y entrega de pruebas que están siendo analizadas. Además, se aseguró que la menor está dispuesta a someterse a la cámara gesell.