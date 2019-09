Barbie Vélez subió fotos en bikini pero sus fans se preocuparon por su pie

Barbie Vélez viajó a Camboriú con su novio Lucas Rodríguez para tomarse unos días de vacaciones. Sin embargo, en las últimas fotos que subió en su cuenta de Instagram, sus seguidores encontraron algo que salió mal: su pie izquierdo estaba vendado.

En las últimas horas la actriz posteó otra foto de perfil parada frente a una pileta luciendo una malla enteriza roja y con un mensaje donde se refirió a la venda y el accidente en su pie.

“Se nota el dedo? noo cero! Para los que me preguntaron en las fotos anteriores, les cuento que me fracturé jugando al fútbol (no es lo mío claramente). Hoy nos tocó día de lluvia! En el momento que paró un segundo, aproveché a sacarme la foto”, comentó Barbie Vélez mostrando su dedo del pie vendado.

Entre los comentarios de sus fans, varios comentaron que ni se habían dado cuenta dado que el detalle estaba muy abajo en la foto y era casi imperceptible. Un usuario comentó: ”Si no leía que te habías fracturado jugando al fútbol, nunca se me hubiese ocurrido mirar tan para abajo”.