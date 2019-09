Colón le ganó a Atlético Mineiro y se ilusiona con avanzar a la final de la Copa Sudamericana

Colón batalló hasta el final y consiguió lo que quería: el Sabalero dio vuelta el resultado, le ganó a Atlético Mineiro en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana y se ilusiona con avanzar a la final del certamen continental. Fue 2 a 1 en Santa Fe, con goles de Wilson Morelo y Luis Rodríguez, que le dedicó el tanto a su padre, que murió hace pocos días. Yimmi Chará abrió el marcador para la visita. La revancha será el próximo jueves a las 21.30.

La noche no empezó de la mejor manera para el Sabalero. Tras varios minutos de estudio, a los 35 Atlético Mineiro dio un paso al frente. Marcelo Estigarribia rechazó la pelota dentro del área, con tanta mala fortuna que dio en Chará y se metió en el arco de Leonardo Burián.

En el arranque del segundo tiempo, Colón llegó al empate de pelota parada: un tiro de esquina desde la derecha terminó en tanto de Morelo. Iban siete minutos del segundo y el local llegaba a la igualdad.

Con el empate parcial, Colón volvió a creer. Aceleró. Sabía que tenía que ganar para ir un poco más tranquilo a Brasil. De todos modos, Mineiro no perdía la calma. El 1 a 1 no le caía nada mal. Pero no dejó de atacar. El Sabalero iba por el triunfo y entonces dejaba espacios en la última línea. El partido se hizo de ida y vuelta, intenso, de alto voltaje.

El local dominaba. Tenía más la pelota y, a diferencia de lo que pasó en los últimos minutos de la primera parte, el partido se disputaba en territorio del equipo brasileño. La última línea local estaba adelantada, casi a la altura de la mitad de la cancha.

Así fue que el equipo de Pablo Lavallén, de tanto insistir, dio en la tecla: la Pulga Rodríguez metió el segundo del Sabalero, gol que enciende la ilusión en los hinchas. El experimentado futbolista miró al cielo, en homenaje a su padre.

En la otra semifinal, Independiente del Valle de Ecuador sorprendió el miércoles con su victoria como visitante sobre Corinthians, en San Pablo, por 2-0, con dos goles de Gabriel Torres.